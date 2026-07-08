공효진, 총 겨눴다…워킹맘 벗고 전설의 저격수 귀환('유부녀 킬러')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 공효진이 평범한 워킹맘과 전설의 저격수를 오가는 이중생활로 안방극장을 찾는다.

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MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러' 측은 8일 공효진의 강렬한 존재감을 담은 메인 포스터를 공개하며 본격적인 출격을 알렸다.

'유부녀 킬러'(극본 김은희, 연출 윤종호 김지훈, 기획 권성창는 세상에서 가장 위험한 직업을 가진 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 작품이다.

공효진은 극 중 두루미전자 영업3팀 부장이자 원샷원킬 킬러 유보나를 연기한다. 유보나는 '클라이언트 미팅'이라는 명목으로 법망을 피해 간 범죄자들을 처단하는 인물이다. 높은 곳에서 목표를 노렸다가 단 한 발로 임무를 끝내는 방식으로 '킹피셔'라는 별명을 얻었다.

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이날 공개된 메인 포스터에는 표적을 향해 흔들림 없이 총을 겨눈 유보나의 모습이 담겼다. 냉철한 눈빛과 빈틈없는 자세는 전설의 저격수다운 카리스마를 드러내고, 총구 끝 조준 타깃을 전면에 배치한 구도는 팽팽한 긴장감을 더한다.

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유보나가 겨누는 대상이 법의 심판을 피해 간 범죄자들이라는 점도 눈길을 끈다. 직접 맞서거나 불필요한 폭력 없이 단 한 발로 임무를 수행하는 방식은 악인 처단이라는 목표에만 집중하는 그의 신념을 보여준다. 다시 총을 든 유보나가 어떤 방식으로 정의를 실현해 나갈지 관심이 쏠린다.

포스터에 담긴 "영업3팀 유보나, 클라이언트 미팅 시작합니다"라는 문구는 평범한 회사원과 킬러라는 이중생활을 직관적으로 보여준다. 두루미전자 영업3팀은 제거 대상 범죄자를 '클라이언트', 작전을 '미팅'이라고 부르며 임무를 수행하는 조직이다. 유보나의 '미팅' 재개는 전설의 저격수 킹피셔의 복귀를 알리며 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 기대감을 높인다.

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제작진은 "이번 메인 포스터에는 평범한 유부녀의 일상 뒤에 숨겨진 킹피셔 유보나의 강렬한 존재감을 담아냈다"며 "소중한 사람들과 그들이 살아갈 세상을 지키기 위해 다시 총을 든 유보나의 서사와, 공효진이 완성한 입체적인 캐릭터를 기대해 달라"고 전했다.

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MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 오는 7월 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com