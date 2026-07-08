대국민 역적될 뻔한 메시 대통곡, PK 실축 후 부담감 폭발...승리 후 안도감 '8강 진출 하드캐리'

사진=ESPN

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[스포츠조선 김대식 기자]한때 탈락 위기까지 몰렸던 아르헨티나를 구해낸 건 역시 리오넬 메시였다.

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아르헨티나는 8일(한국시각) 미국 조지아주 아탈란타 스타디움에서 열린 이집트와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 3대2로 극장 역전승을 거뒀다. 아르헨티나는 8강에 선착했다.

그러나 승리로 가는 길은 결코 순탄하지 않았다. 전반 초반 이집트한테 밀리며 전반 15분 선제골을 내준 아르헨티나였다. 5분 뒤 아르헨티나는 동점골 기회를 잡았다. 니콜라스 탈리아피코가 페널티킥을 얻어냈고, 메시가 키커로 준비했다. 그러나 메시가 실축하며 동점골 기회를 날렸다.

설상가상으로 아르헨티나는 후반 23부분 이집트에 추가골까지 허용하며 0-2로 끌려가는 최악의 시나리오에 빠졌다. 디펜딩 챔피언의 조기 탈락이라는 이변이 현실화되는 듯했다.

AFP연합뉴스

하지만 위기의 순간마다 팀을 구해온 메시의 존재감은 여전했다. 메시는 위기에 강한 선수였다. 후반 34분 날카로운 크로스로 크리스티안 로메로의 추격골을 이끌어내더니 아르헨티나를 자신의 발로 구해냈다. 후반 38분 메시는 문전으로 크로스를 올려준 뒤에 직접 페널티박스 안으로 들어갔다. 라우타로 마르티네스가 중앙으로 연결한 공을 곤살로 몬티엘이 어렵게 받았다. 그 공을 메시가 마무리했다.

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여기에 엔조 페르난데스가 종료를 앞두고 역전골을 꽂아 넣으며 아르헨티나는 짜릿한 승리를 완성했다. 탈락 직전까지 몰렸던 팀을 메시가 홀로 벼랑 끝에서 끌어올린 셈이다.

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경기 종료 후 메시는 뜨거운 눈물을 흘렸다. 승리의 기쁨보다는 페널티킥 실축으로 팀을 위기에 빠뜨렸던 것에 대한 미안함이 더 컸던 것으로 보인다. 동료들에게 짐을 지운 채 시작된 경기를 결국 자신의 활약으로 마무리했다는 안도감과 회한이 뒤섞인 눈물이었다.

로이터연합뉴스

이날 경기로 메시는 이번 대회 득점 단독 선두 자리를 굳혔다. 킬리안 음바페, 엘링 홀란드와 나란히 선두권을 형성하던 득점 경쟁에서 한발 앞서 나가게 됐다. 동시에 이미 역대 최다 기록을 보유하고 있던 월드컵 통산 득점 수치도 21골로 한층 더 끌어올리며, 축구 역사상 가장 위대한 선수라는 수식어를 다시 한번 증명했다.

무엇보다 이번 승리로 메시의 '라스트 댄스'는 계속된다. 8강 진출을 확정 지은 아르헨티나는 우승을 향한 여정을 이어가게 됐고, 메시는 자신의 마지막 월드컵 무대에서 한 편의 드라마를 더 써 내려갈 기회를 얻었다. 실축의 아픔을 딛고 팀을 구해낸 이날의 활약은, 왜 그가 여전히 '축구의 신'으로 불리는지를 보여주는 장면으로 남았다.