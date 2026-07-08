옥주현, 옥장판 화난건 알겠는데…김호영 2차 저격→"개나 소나" 후배 비하 논란[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 핑클 옥주현이 다시 한번 입을 열었다. 그러나 대중은 그의 분노에는 공감하면서도 지나치다는 반응을 보이고 있다.

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옥주현은 8일 자신의 계정에 "더이상 논란을 키우고 싶지 않아 고소를 취하했다. '누나를 저격한 적은 단한번도 없다' '친구 아버지 옥장판을 홍보하기 위해 올린 글'이라는 설명을 듣고 더 이상 이 문제를 이야기하지 않기로 했다. 시간이 지난다고 그 프레임은 사라지지 않았지만 작품과 제작사, 함께하는 동료에게 피해를 주고 싶지 않아 침묵했다"고 밝혔다.

이어 "오랜 세월 뮤지컬에서 최선의 노력과 퍼포먼스르 ㄹ보여드리기 위해 버텨왔다. 하지만 한 사람의 말에서 시작된 '옥장판' 프레임은 내 이름 앞에 붙은 별명이 됐고 그 이후 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했다. 내 이미지와 작품 활동에도 실제 영향을 미쳤고 모두를 위해 작품에서 하차하는 결정을 내린 적도 있다"고 토로했다.

또 "그 말이 나를 향한 게 아니었다면 왜 그렇게 많은 사람들이 나를 떠올렸는지 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단한번도 대중 앞에 설명되지 않았는지 묻고 싶다. 나 역시 감정적으로 신중하지 못했던 순간이 있었고 그 부분은 돌아보고 있다. 내 이름이 더이상 '옥장판'이라는 조롱으로 소비되지 않길 바란다"고 강조했다.

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2022년 김호영은 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅에 옥주현이 관여했다는 의혹이 일자 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸다. 네티즌들은 김호영이 옥주현을 겨냥했다는 의혹을 제기했고, 옥주현과 '엘리자벳' 제작사 EMK 뮤지컬컴퍼니는 해당 의혹을 모두 부인했다. 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했고 김호영은 해당 게시물은 옥주현을 겨냥한 게 아니라 지인 아버지의 장판 사업 홍보를 위해 작성한 글이었다고 해명했다. 이후 옥주현은 김호영에 대한 고소를 취하했다.

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그런데 4년이 지난 뒤 옥주현이 다시 한번 입을 열었다. 옥주현은 팬 소통 플랫폼에 "옥장판 잊고 있었다. 나는 사과를 받은 적 없다. 내가 그 일을 지나서 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라고 밝혔다. 문제는 단순한 심경 고백에서 끝난 게 아니라는 것. 옥주현은 "공식적으로 내 채널에 그걸 정돈해서 올릴까 수백번 넘게 생각하고 대화해봤는데 나를 가장 아끼는 주변인은 그걸 말렸다. '유명해지고 싶어 오랜 시간 안달났던 아이에게 너의 이름을 나란히 기사에 나게 하는 게 짜증나지 않냐'고 하더라"라고 조롱했다.

또 7일에는 옥주현이 "요즘은 노래 아무리 못해도 오토튠 후작업을 살발(살벌)하게 해서 완전 라이브파들은 기분이 안좋다. '도저히 방송 못 나가겠는데' 하는 것들이 (오토)튠발로 이상한 평준화가 된다. 같이 겸상하기 싫다. 개나 소나 다 나와서 노래하는 구나 싶은 요지경"이라고 후배 가수들을 폄하하고, "계약한 차기작 가을에 있는데 그것도 하기 싫다"고 차기작에 대한 부정적인 반응을 보인 사실이 알려지며 논란이 일었다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com