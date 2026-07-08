정선희 "박명수, 신인 시절 고백 공격...부동산 확인하더라"('라스')

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 정선희가 박명수에게 고백을 받을 뻔했던 유쾌한 일화를 공개한다.

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오늘(8일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연하는 '웃음 크리에이터 크루, 웃크크' 특집으로 꾸며진다.

이날 정선희는 MBC에서 활동하던 중 생긴 박명수와의 특별한 에피소드를 공개한다.

그는 과거 신인 시절 박명수에게 예상치 못한 플러팅 공격을 당했다고 털어놓는다. 당시 꿀벌 분장을 했던 박명수는 자가인지 전세인지, 근저당은 있는지까지 물으며 남다른 관심을 보였다고 전해 웃음을 안긴다.

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이어 정선희는 박명수에게 고백 공격(?)을 당할 뻔했던 사연도 밝힌다.

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그는 박명수가 차 트렁크에 풍선을 가득 준비해 두고 고백하려 했던 이야기를 전하며, 당시 자신이 나오지 않아 상황이 성사되지 않았다고 설명한다. 박명수의 진심과 코미디가 뒤섞인 과거사가 공개되자 스튜디오는 웃음으로 물든다.

정선희는 이영자와의 7년 만의 극적 재회도 떠올린다.

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그는 오랜 시간 만나지 못했던 이영자의 프로그램에 최근 출연하게 되며 다시 마주했던 순간을 회상한다. 은인이자 선생님 같은 존재였던 이영자와의 애틋한 인연이 공개되며 모두의 관심을 모은다.

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이영자와의 첫 만남도 공개된다. 정선희는 당대 최고의 스타였던 이영자가 신인 시절 자신을 먼저 알아봐 줬던 순간을 떠올린다.

방송국 화장실에서 시작된 강렬한 첫 만남부터, 이후 코미디 무대와 방송 현장에서 이어진 인연까지 풀어놓으며 이영자가 자신에게 얼마나 큰 존재였는지 고백한다.

특히 정선희는 이영자에게 밤이면 밤마다 하드 트레이닝을 받았던 사연도 전한다.

그는 DJ 부스 앞에서의 혹독한 훈련 과정을 떠올리며, 위기의 순간 딱따구리 개인기로 살아남았던 에피소드까지 공개한다.

예능 현장에서 단련된 정선희의 입담에 MC들과 게스트들의 웃음이 이어진다.

'여걸파이브' 시절 에피소드도 공개된다. 정선희는 당시 여성 예능인들의 강한 에너지 때문에 게스트 섭외에 난항을 겪었던 일을 떠올린다.

게스트들이 출연을 두려워했던 사연부터, 여성 멤버들의 거침없는 활약상까지 전하며 그 시절 예능 현장의 분위기를 생생하게 전한다.

특히 조혜련의 회식 제안에 모든 걸 내려놓은 강동원의 눈빛을 봤다는 일화가 공개돼 웃음을 자아낸다.

정선희는 당시 현장을 떠올리며 '여걸파이브'만의 예측불가 에너지를 설명하고, MC들과 게스트들은 그 시절 에피소드에 폭소를 터뜨린다.

MBC 시절 박명수와의 고백 공격(?) 에피소드부터 이영자와의 진한 인연, '여걸파이브' 시절 뒷이야기까지 모두 공개한 정선희의 웃음과 진심은 오늘(8일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com