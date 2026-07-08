[공식] 고윤정, 하드보일드 무협 액션 도전..이병헌과 함께 '남벌' 출연

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 고윤정이 무협 액션 영화 '남벌'(이모개 감독, 하이브미디어코프 제작)로 파격 변신에 나선다.

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'남벌'이 이병헌에 이어 고윤정 캐스팅을 확정하며 캐스팅 라인업에 무게감을 더한다. 앞서 무사들의 수장 임억 역으로 이병헌이 합류를 알린 가운데, 고윤정의 캐스팅이 더해져 더욱 강력한 시너지를 탄생시킬 것으로 기대감을 높인다.

고윤정이 '남벌'에서 맡은 애령은 왜구의 습격으로 가족을 잃고, 대마도에 억류된 동생을 구하기 위해 직접 전장으로 뛰어드는 역할로, 혼란한 시대 속에서도 자신의 목적을 향해 나아가는 주체적이고 강인한 캐릭터로, 작품의 또 다른 감정축을 형성할 예정이다.

'스위트홈' '헌트' '환혼' '무빙' '언젠가는 슬기로울 전공의생활' '이 사랑 통역 되나요?' '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 등 고강도 액션부터 깊이 있는 드라마까지 매 작품 새로운 얼굴을 선보여 온 고윤정은 '남벌'을 통해 시대극의 문법을 깨는 강단 있는 여성 캐릭터로 다시 한번 강력한 인상을 남길 예정이다.

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'남벌'은 '서울의 봄' '파묘' '헌트' '야당' '비상선언' 등 선 굵은 작품에서 독보적인 미장센을 선보여온 이모개 촬영감독의 첫 연출작으로 큰 주목을 받고 있다. 제43회·제37회 청룡영화상 촬영조명상, 제31회·제29회 청룡영화상 촬영상, 제59회 백상예술대상 영화부문 예술상 등을 수상하며 뛰어난 감각을 인정받은 그는 이번 작품에서 장대한 서사에 강렬한 액션과 비주얼까지 담아내며 탁월한 연출 감각을 선보일 예정이다.

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'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌이 출연하고 '비상선언' '헌트' '서울의 봄' '파묘'의 촬영을 담당했던 이모개 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 올해 하반기 크랭크 인 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com