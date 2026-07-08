'예비아빠' 남궁민 "♥진아름과 서먹해질 때 프러포즈 영상 다시 본다" ('옥문아')

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[스포츠조선 김준석 기자] '결혼 4년 차' 예비 아빠 배우 남궁민이 아내 진아름과의 '현실 부부' 갈등 해결법을 공개한다.

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오는 10일 금요일 밤 10시 20분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 4년 차에 '예비 아빠' 소식을 전한 배우 남궁민이 출연한다.

이날 방송에서 남궁민은 8년 간의 긴 연애 끝에 결혼 4년 차 부부가 된 아내 진아름과의 러브스토리를 공개해 이목을 집중시킨다.

두 사람의 인연은 남궁민이 직접 연출을 맡은 영화에서 시작되었다는데.

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남궁민은 당시 진아름의 착하고 순수한 모습에 반해 영화 촬영이 끝난 후 두 달간 적극적으로 마음을 표현했다고 밝혀 눈길을 끈다.

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하지만 아내 진아름은 남궁민의 첫 고백을 단칼에 거절했다는데. 남궁민의 '직진 고백 멘트'와 진아름이 남궁민의 고백을 거절한 이유는 본 방송에서 확인 가능.

이어, 남궁민은 SNS를 뜨겁게 달궜던 로맨틱한 프러포즈 영상의 비하인드도 전한다.

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남궁민은 "어렸을 때부터 외국 영화를 많이 보다 보니 프러포즈는 무조건 무릎을 꿇고 반지를 줘야 한다고 생각했다"라며 프러포즈 당시를 회상했다.

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이어 남궁민은 아내와 서먹해질 때마다 프러포즈 영상을 다시 찾아보게 된다고 털어놓았는데. 남궁민이 냉전 중일 때마다 화제의 프러포즈 영상을 꺼내보는 이유는 무엇일지.

한편, 남궁민은 "아내에게 옷이랑 가방을 자주 사준다"라며 '아내 바보' 면모를 드러낸다. 뒤이어 자신도 평소 쇼핑을 즐겼다고 밝힌 남궁민은 "작년까지는 나한테 많이 썼는데, 올해부터는 자제하고 있다"라고 선언해 모두를 깜짝 놀라게 했는데.

남궁민이 돌연 자신의 옷 쇼핑을 중단하겠다고 마음먹은 사연은 오는 10일 금요일 밤 10시 20분 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com