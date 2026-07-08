김대호, 바로 옆 세컨드 하우스 두고…'단종의 땅' 영월로 떠난다('홈즈')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 강원도 영월에서 세컨드 하우스의 매력을 맛본다.

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9일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 자연과 여유를 품은 강원도 영월로 세컨드 하우스 임장을 떠난다.

영월은 천만 영화 '왕과 사는 남자(왕사남)'에서 단종의 마지막을 그린 배경으로 잘 알려진 지역이다. 세컨드홈 특례 지역에 해당해 '1주택' 세제 혜택을 받을 수 있는 만큼 세컨드 하우스 수요자들의 관심을 받고 있다.

이번 임장에는 세컨드 하우스를 꿈꾸는 양세형과 본집 옆 별채를 세컨드 하우스로 활용 중인 김대호, 보령에서 세컨드 하우스 라이프를 즐기고 있는 경수진이 함께해 영월의 다양한 주택을 둘러본다.

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세 사람이 가장 먼저 찾은 곳은 신혼부부의 세컨드 하우스다. 차분한 젠 스타일의 인테리어와 자연을 바라보며 즐길 수 있는 자쿠지를 갖춘 공간에 모두가 감탄한다. 임장 도중 밭일을 하던 집주인 남편과 우연히 만나 세컨드 하우스를 선택한 이유와 실제 생활에 대한 이야기도 들어본다.

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아내는 4도 3촌 생활을 이어가는 반면, 남편은 영월에 정착해 생활 중이다. 특히 "3대가 서울 출신"이라는 남편의 반전 이력이 공개돼 웃음을 자아낸다. 서울 토박이였던 그가 영월에 정착해 마을 총무까지 맡게 된 사연에도 관심이 쏠린다.

이어 방문한 곳은 새하얀 외관과 달리 집 안을 감각적인 색감으로 채운 컬러풀 하우스다. 세컨드 하우스로 시작했지만 현재는 부부의 퍼스트 하우스가 된 공간으로, 취향을 담아 꾸민 인테리어가 시선을 사로잡는다.

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특히 부부가 각자의 개성을 반영해 꾸민 방은 전혀 다른 분위기를 자랑한다. 이를 본 주우재는 "각자 자취하는 것처럼 생활하는 것 같다"고 말하고, 경수진도 "거의 원룸 같다"며 공감한다.

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아내의 방에 마련된 아늑한 다락방도 눈길을 끈다. 세 사람은 다락에 놓인 카세트 플레이어로 윤종신의 '보람찬 하루'를 함께 들으며 여유로운 힐링 임장을 즐긴다.

양세형은 "서울에서 열심히 일하다가 저 노래 한 곡 들으러 가고 싶은 느낌이다"라며 전원에서만 느낄 수 있는 감성을 전한다. 전원생활에 만족하고 있다는 집주인 부부는 "시골 생활을 한 번 경험해 보면 다시 도시로 가고 싶지 않을 것"이라고 말해 기대를 높인다.

MBC '구해줘! 홈즈' 세컨드 하우스 편은 9일 목요일 오후 10시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com