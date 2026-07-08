"절대 말 못해" 윤경호, 13시간 묵언수행 중 팬사인회…'투머치토커' 침묵 지킬까

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤경호가 시청률 공약을 지키기 위해 13시간 묵언수행에 나선다. 생방송 라디오부터 팬 사인회까지 '한마디도 하지 않는' 이색 이벤트를 예고하며 기대를 모으고 있다.

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8일 SBS 드라마 공식 SNS에는 "'김부장' 초대 이벤트. 윤경호 시청률 공약 이행: 묵언수행 사인회"라는 공지가 게재됐다.

이어 "윤경호 배우의 '조용한' 공약 이행 현장에 여러분을 초대한다. 단, 여러분은 말씀하셔도 되지만, 윤 배우는 절대 말을 못 한다"라고 설명해 웃음을 안겼다.

이는 윤경호의 시청률 공약 이벤트다. 앞서 윤경호는 '김부장' 제작발표회 당시 "13% 넘으면 13시간 동안 말을 안 하겠습니다!"라고 밝혔던바.

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공약은 예상보다 훨씬 빠르게 현실이 됐다. '김부장'은 첫 방송 시청률 9.5%(이하 닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 순조롭게 출발했고, 방송 2회 만에 15.7%를 돌파하며 윤경호의 공약 달성을 확정 지었다.

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이후에도 상승세는 이어졌다. 지난 4일 방송된 4회는 최고 시청률 25.1%, 수도권 기준 평균 22.7%, 전국 기준 21.6%를 기록, 또다시 자체 최고 시청률을 무서운 속도로 경신하며 압도적 1위 왕좌를 굳건히 지키는 등 K-드라마 흥행 역사를 새로 쓰고 있다.

이에 빠르게 시청률이 13%를 넘기면서 윤경호는 공약을 이행, 묵언 수행에 돌입한다.

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공약 날짜는 13일이다. 특히 이날 윤경호는 무언 수행을 이행하며 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 생방송에 출연하는 것은 물론, 팬들과 직접 만나는 사인회까지 소화할 예정이다. 특히 생방송 라디오에서는 진행자들의 질문 공세와 예능감 넘치는 분위기 속에서도 끝까지 침묵을 유지할 수 있을지, 또 팬들과의 사인회에서는 어떤 방식으로 소통할지 관심이 쏠리고 있다.

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한편 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다. 윤경호는 과거 '전장의 신'으로 불렸던 비밀 요원 출신이자, 현재는 딸밖에 모르는 아빠 박진철 역을 맡아 강렬한 액션과 인간미 넘치는 모습, 유쾌함까지 오가며 예측 불가한 면모로 극의 도파민 버튼을 제대로 눌렀다.

anjee85@sportschosun.com