방민아, 신인상 받고 ♥온주완은 깜빡…"수상소감에 전 없더라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 걸스데이 출신 배우 방민아가 뮤지컬 신인상을 수상한 가운데, 남편 온주완이 귀여운 서운함을 드러내 웃음을 안겼다.

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방민아는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 "원래는 즐기려고 갔던 딤프(DIMF)였는데 뜻밖의 선물까지 받았다"며 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 신인상 수상 소감을 전했다.

그는 "뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'을 만나 행복했는데, 이렇게 신인상이라는 큰 선물까지 받게 될 줄은 정말 꿈에도 몰랐다"며 "클레어를 사랑해주신 모든 분들과 함께 작품을 만들어주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 기쁨을 드러냈다.

방민아는 지난 6일 폐막한 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)에서 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'으로 올해의 신인상 여자 부문을 수상했다.

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수상 소식에 많은 팬과 동료들의 축하가 이어진 가운데, 남편 온주완의 댓글이 눈길을 끌었다.

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온주완은 "너무너무 축하해. 방클 만세"라며 아내의 수상을 진심으로 축하한 뒤 "수상소감에 전 없더라"라고 덧붙여 귀여운 투정을 남겼다.

유쾌한 댓글을 본 팬들은 "다음 수상소감에는 꼭 넣어주세요", "너무 사랑스러운 부부", "축하하면서도 서운한 마음이 귀엽다" 등의 반응을 보이며 두 사람의 달달한 부부애를 응원했다.

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한편 방민아는 2010년 걸스데이 멤버로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 2020년 뮤지컬 '그날들'로 뮤지컬 무대에 데뷔했으며, 지난해 배우 온주완과 결혼했다.

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narusi@sportschosun.com