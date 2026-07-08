미자, 하이닉스 폭락에 경제 프로 러브콜까지…"♥김태현 하지 마"

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[스포츠조선 김준석 기자] 미자가 SK하이닉스 주식 투자로 화제를 모은 가운데, 이번에는 경제 프로그램 출연 제안까지 받았다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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미자는 지난 7일 자신의 SNS에 음식 사진과 함께 SK하이닉스 주가 화면을 캡처해 올리며 "사실 밥 먹을 상황이 아니긴 한데. 심각하네 닉스"라고 적었다.

이어 자신의 계좌 수익률이 -21.39%를 기록한 화면을 공개하며 "올라오겠죠"라고 덧붙였다.

이를 본 한 누리꾼이 "시간이 걸릴 뿐이다. 걱정하지 말라"는 응원의 메시지를 보내자, 미자는 "맞다. 하지만 주식은 이제 멈춰야겠다"고 답했다.

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또 "고점 판독기가 맞나 보다. 요즘 보는 사람마다 기사 봤다고 닉스 뺐냐고 물으신다"고 털어놨다.

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이후 미자는 경제 프로그램 제작진으로부터 받은 섭외 메일을 공개하며 "요즘 자꾸 섭외가 오는데 남편이 말린다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

앞서 미자는 지난달 18일 "저 방금 하이닉스 들어갔다. 이번에도 잃으면 내 인생에 주식은 없다"고 밝히며 SK하이닉스 주식 매수 사실을 공개했다.

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이후 SK하이닉스 주가가 큰 폭의 변동성을 보이면서 온라인에서는 미자를 향해 '고점 판독기'라는 농담이 이어졌고, 일부 주주들은 "미자가 샀더니 떨어졌다"며 유쾌한 반응을 보이기도 했다.

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이에 미자는 지난달 25일 SK하이닉스 주가가 293만 원대로 반등한 화면을 올리며 "이제 저 때문에 하이닉스 떨어졌다고 얘기하지 마라"고 재치 있게 응수했다.

한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로, 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com