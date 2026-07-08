'일라이 전처' 지연수, '5살 연하 치과의사 재혼' 가짜뉴스에 황당 "일면식도 없는 사람과..."

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[스포츠조선 정유나 기자] 레이싱모델 출신 방송인 지연수가 자신을 둘러싼 가짜뉴스에 황당함을 드러냈다.

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7일 지연수는 개인 계정을 통해 "예쁜 내 아기 민수"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에서는 어느덧 초등학교 4학년이 된 아들과 함께 카메라를 응시하고 있는 지연수의 모습이 담겨있다.

그런데 해당 게시물에 달린 한 네티즌의 댓글이 시선을 모았다.

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해당 네티즌은 온라인 백과사전인 위키백과에 지연수의 배우자 정보가 사실과 다르게 등록돼 있다며 "언니 이름을 검색하면 배우자란에 5살 연하 치과의사와 재혼했다고 써져 있다"고 전했다.

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이를 확인한 지연수는 "한 번도 못 본 사람이랑 결혼도 할 수 있는 신기한 세상이네요"라고 답하며 해당 내용이 사실이 아님을 분명히 했다. 이어 웃는 이모티콘을 덧붙이며 여유로운 반응을 보였다.

한편 레이싱 모델 출신 지연수는 2014년 11세 연하의 유키스 출신 일라이와 결혼해 슬하에 아들을 뒀지만, 2020년 이혼했다. 일라이는 지난달 재혼을 깜짝 발표해 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com