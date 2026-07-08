잇단 논란·사과 끝에 돌아온 김동완, 다시 켠 SNS…이번엔 '허지웅 언급'

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 김동완이 최근 SNS 활동을 시작한 허지웅 작가를 향해 응원의 메시지를 전했다.

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김동완은 8일 자신의 SNS를 통해 "자기 분야를 깊게 파고든 사람들이 좋다"고 운을 뗐다. 이어 "넓고 얕은 지식을 가진 나로서는 그런 사람들과 이야기를 나눌 때마다 세상이 조금 더 넓어진다"며 "날카로운 문장을 쓰는 사람일수록 의외로 타인의 마음을 깊이 들여다본다. 신기할 정도로 공통적으로 그렇다"고 적었다.

그러면서 최근 스레드를 시작한 허지웅을 언급했다. 김동완은 "허지웅이 스레드를 시작했다. 먼저 한 번 크게 휩쓸려 본 사람으로서 몇 가지 이야기를 건넸다"며 "그런데 이번에도 결국 위로를 받은 건 나였다. 지웅이가 이곳에 있다는 게 좋다"고 애정을 드러냈다.

김동완의 글은 최근 SNS를 둘러싼 여러 논란을 겪은 뒤 올라온 글이라는 점에서 더욱 관심을 모았다.

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앞서 그는 성매매 합법화와 관련한 글을 올렸다가 논란에 휩싸였고 이후 "미성년자 유입과 질병 관리 부재, 불법 구조 속 착취를 우려한 취지였다"고 해명했다. 또 폭행 논란이 있었던 MC 딩동을 공개적으로 응원한 데 이어 전 매니저의 폭로 등이 이어지며 여론의 뭇매를 맞았고 "최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분께 깊이 사과드린다"고 고개를 숙이기도 했다.

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이후 김동완은 한동안 SNS 운영을 중단하고 소속사가 계정을 관리할 예정이라고 밝혔으나 최근 "최종적으로 소속사 없이 가기로 했다"며 다시 직접 팬들과 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com