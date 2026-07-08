'좌충우돌' 박봄, 활동 중단 1년 만에 돌연 '작곡가' 새출발 선언

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박봄이 활동 중단 이후 작곡가로 새로운 도전에 나섰다.

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박봄은 8일 자신의 SNS를 통해 "그냥 작곡가로도 활동하기로 했다. 에라 모르겠다"라고 밝혔다.

이어 "지금 올리는 곡은 작사, 작곡을 제가 입으로 멜로디 직접 지어서 부르고 손으로 제 생각을 써서 다 했다. 많이 사랑해 달라"고 전했다.

이와 함께 박봄은 '비오는 날'이라는 제목의 자작곡을 공개했다.

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공개된 곡의 가창은 AI 음성으로 추정됐으며, 박봄은 "제 목소리로 추후에 직접 녹음해서 올리겠다"고 덧붙였다.

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박봄은 이후에도 '헤븐', '아무것도 없는 아침', '네모와 동그라미의 세계' 등 자작곡을 연이어 올리며 작곡가로서의 행보를 예고했다.

박봄 특유의 감성이 담긴 제목과 멜로디가 팬들의 관심을 모았다.

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한편 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 이후 휴식을 이어오던 그는 지난달 소속사 디네이션 엔터테인먼트와 8년 만에 전속계약을 종료했다.

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narusi@sportschosun.com