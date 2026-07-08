[SC현장] "목표는 음방 1위"…아홉, 찬란한 청춘 성장으로 만들 3번째 커리어하이(종합)

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아홉이 찬란한 청춘의 성장을 노래한다.

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8일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 아홉의 미니 3집 '런 투 유' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 아홉의 컴백은 지난해 11월 발표한 미니 2집 '더 패시지' 이후 8개월 여만의 일이다.

스티븐은 "멤버들과 함께 열심히 준비했다. 떨리지만 새 앨범을 보여줄 수 있어 기쁘다"고, 서정우는 "긴장되고 설렌다. '런 투 유'라는 제목처럼 열심히 달리겠다"고 밝혔다.

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 서정우가 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 스티븐이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

아홉은 지난해 7월 데뷔 이래 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 데뷔 앨범 '후 위 아'는 초동 판매량 36만장을 돌파하며 역대 보이그룹 데뷔 초동 8위를 기록했고, 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해'로 음악방송 3관왕을 차지했다. '더 패시지'도 초동 38만장을 넘어서며 커리어 하이를 경신했다.

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즈언은 "'런 투 유'는 청량한 여름의 에너지를, '슈가 하이'는 좀더 남자다운 모습을 담았다. 이런 다양한 매력이 우리의 장점"이라고, 다이스케는 "외국인 멤버가 5명인 만큼 서로 다른 문화와 장점이 있다. 그래서 외국팬분들에게도 사랑받는 것 같다"고 자신했다.

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 서정우가 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 차웅기가 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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박주원은 "1년을 돌아보면 시간이 정말 빠른 것 같다. 1년 동안 쌓아온 추억이 많아서 앞으로 얼마나 더 좋은 추억이 생길지 기대하고 있다"고, 서정우는 "이번 앨범을 준비하는 과정에서 다같이 힘들었던 적도 있었다. 개인적으로 안무 준비가 덜 된 상태에서 촬영이 잡히면 스스로 부족함을 많이 느껴 힘들더라. 콘서트 중간에 일본 가서도 연습할 만큼 열심히 준비했다. 그 안에서 최선을 다해 좋은 모습 보여드리려 노력했고 극복했다. 그럴 때마다 망설이지 않고 위로해주고, 서로 화이팅 하며 전보다 부족한 점을 채워줄 수 있게 됐다."고 전했다.

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 박한이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 장슈아이보가 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

'런 투 유'는 1년간 이어온 아홉의 청춘서사를 한층 확장하는 앨범이다.

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서정우는 "이번에는 청량함부터 강렬함까지 담아냈다"고, 차웅기는 "데뷔 때부터 청춘에 대해 얘기해왔다. 전작에서는 저희만의 아픔이 담긴 청춘을 얘기했다. 지금의 우리는 달려 나가는 청춘의 소중함을 가장 잘 표현할 수 있을 것 같다"고 소개했다.

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 제이엘이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 박한이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 선공개곡 '슈가하이', '저스트 세이 예스', '그냥 너라서 그래' '아워 스토리' 등 5곡을 수록, 자신의 감정에 확신을 갖고 망설이 없이 앞으로 나아가는 청춘을 노래했다.

팬송 '아워 스토리' 작사에 참여한 차웅기는 "팬송이다 보니 팬분들에게 느낀 감정과 진심을 그대로 전달하고 싶었다. 숙소 2층 침대에 누워 추억을 떠올리며 영감을 받았다"고, 박한은 "아홉과 포하(아홉 공식 팬클럽)의 이야기다. 우리가 받은 사랑에 대한 감사함과 우리의 마음에 집중해 작사했다"고 말했다.

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 즈언이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 박주원이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

타이틀곡 '런 투 유'는 한 사람을 향한 마음을 직진 에너지로 표현한 노래다. 청량하면서도 중독성 있는 멜로디와 역동적인 퍼포먼스가 어우러져 올여름을 불태울 새로운 '서머송'의 탄생을 예고한다.

차웅기는 "'런 투 유'는 '망설임 없이 향하는 마음'이다. 직진하는 곧은 마음과 확신을 담았다"고, 스티븐은 "이제까지 청춘의 성장과정을 보여줬다면 이번에는 확실한 표현으로 남자답고 성숙한 매력을 담았다"고, 박주원은 "아홉만의 청춘이 콘셉트다. 공간을 넘나들며 앞으로 나아가는 여정을 표현한 안무가 특징"이라고 설명했다.

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 'RUN TO YOU' 무대를 선보이는 아홉 멤버들의 모습. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

8일 예스24 라이브홀에서 열린 아홉(AHOF)의 미니 3집 'RUN TO YOU'의 쇼케이스. 아홉 다이스케가 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

아홉은 이날 오후 6시 '런 투 유'를 공개한다.

제이엘은 "음악방송 1위를 하고 싶다. 무대에서 트로피를 받으면 뭔가 이뤄냈다는 생각이 들어 행복하다. 이번 활동에서도 소중한 순간을 만들고 싶다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com