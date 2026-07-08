고소영 새언니, 첫 유튜브 출연 후 '현타'.."도저히 못 보겠다고"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고소영이 유튜브에 함께 출연한 새언니의 솔직한 반응을 전하며 훈훈한 가족 분위기를 전했다.

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7일 고소영의 유튜브 채널에는 '메모필수! 쇼핑퀸 고소영이 일본 가면 무조건 싹쓸이하는 찐추천템'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 제작진은 앞서 유튜브를 통해 공개돼 화제를 모았던 새언니의 출연 이후 반응에 대해 물었다.

이에 고소영은 "내가 새언니한테 '영상 어땠느냐' 그랬더니 새언니가 '저는 제가 그렇게 생겼는지 몰랐어요'라고 하더라"라고 전했다. 이어 그는 "왜냐면 우리는 TV에 나오는 게 그래도 익숙한데..(처음에 영상으로)자기 얼굴 보면 생소하지 않느냐"라며 방송 출연이 익숙하지 않은 새언니의 심정을 대신 전했다.

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고소영은 "새언니가 자기는 도저히 못 보겠어서 안 봤다고 하더라. 근데 우리 오빠는 계속 여기 앉아서 빨리 봐봐' 막 이랬대"라고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "둘이 맨날 이렇게 놀린다. 서로서로. 너무 보기가 좋다"라고 덧붙이며 서로 장난을 주고받는 오빠 부부의 다정한 일상을 전해 훈훈함을 안겼다.

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앞서 고소영은 새언니가 유튜브에 출연했을 당시, 친오빠와 새언니의 남다른 친분을 두고 솔직한 속내를 털어놨다.

새언니가 "고소영과 오빠가 너무 친해서 처음에는 좋아 보였다"고 말문열 열자, 고소영은 "솔직히 말하면 언니한테 오빠를 뺏긴 것 같은 느낌이 있었다. 여행을 갔는데 오빠가 언니를 너무 챙기더라. 그게 너무 꼴 보기 싫었다. 오빠가 언니한테 다 가니까 약간 섭섭했다"며 고백해 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com