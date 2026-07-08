강레오, '딤섬 여왕' 정지선 몸값 물었다 "딤섬 셰프 연봉 1억부터"

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[스포츠조선 조민정 기자] 강레오 셰프가 '딤섬 여왕' 정지선 셰프와 이야기를 나누던 중 딤섬 셰프들의 몸값을 언급해 관심을 모았다. 강레오는 "딤섬을 할 줄 알면 연봉 1억원부터 시작하더라"고 말해 놀라움을 안겼다.

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8일 유튜브 채널 '걍레오'에는 강레오 셰프, 정지선 셰프, 여행 크리에이터 빠니보틀이 출연한 토크 콘텐츠가 공개됐다. 이날 세 사람은 토마토 달걀볶음을 함께 맛보며 요리와 외식 업계에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

화제는 딤섬 셰프들의 높은 몸값으로 이어졌다. 강레오는 "안 그래도 물어보려고 했다"며 "딤섬 셰프들이 다른 셰프들에 비해 인건비가 어마어마하더라"고 운을 뗐다. 이어 "딤섬을 할 줄 안다면 거의 연봉 1억부터 하던데?"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

이에 중식 셰프 정지선은 "그건 호텔 쪽 이야기"라고 설명하며 고개를 끄덕였다. 강레오는 "주변에서 요리를 배우겠다는 사람이 있으면 딤섬을 배우라고 권한다"며 "제가 꼭 그렇게 이야기한다"고 웃었다.

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정지선은 딤섬 셰프의 몸값이 높은 이유도 설명했다. 그는 중국 본토에서 한국으로 오는 딤섬 셰프들은 관련 자격을 갖춰야 하며 속재료와 피의 규격, 딤섬 주름 개수까지 일정 기준을 충족해야 하는 등 높은 기술력을 요구받는다고 밝혔다. 또 딤섬은 단순히 만두만 뜻하는 것이 아니라 샤오룽바오와 하가우, 쇼마이, 창펀은 물론 에그타르트와 떡, 케이크까지 포함하는 '차와 함께 먹는 음식'을 통칭하는 개념이라고 소개했다.

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한편 정지선은 국내 대표 중식 셰프로 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연해 대중적인 인지도를 얻었다. 현재 서울에서 중식당을 운영하며 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com