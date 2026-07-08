김영옥, 남편 사별 두 달만 4kg 빠졌다 "밥맛 잃어, 혼자 먹으려니 맛없어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김영옥이 남편 사별 후 살이 많이 빠졌다고 고백했다.

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8일 김영옥의 유튜브 채널에서는 '중식여신 박은영의 누구나 따라할 수 있는 조개찜 레시피(+만능 고추소스)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김영옥의 집에는 박은영 셰프가 찾아왔다. 두 사람은 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 인연을 맺었던 사이. 특히 박은영은 김영옥의 요리를 준비하며 '퀸카' 춤을 춰 화제가 됐다. 박은영은 "선생님 나오신 날 처음 춤을 춘 거다. 선생님이 되게 당황하셨을 텐데 많이 받아주시고 같이 춰주시더라. 그때 용기를 얻어서 춤을 더 추고 다닌다"며 "요리할 때부터 춤 추고 돈도 더 많이 벌고 광고도 많이 찍고 제 2의 인생을 선생님이 '냉부'에 나오고 달라졌다"고 밝혔다.

박은영은 "선생님 살이 빠지신 거 같다"고 이야기했고 김영옥은 "빠졌다. 그때보다도 4kg 정도 빠졌다"고 밝혔다.

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김영옥은 "빠진 건 이유가 있다. 좀 힘들었다"며 "할아버지가 가신지 꽤 돼서 얘기할 수 있는데 심적으로는 힘들었나 보다. 그래서 살이 빠지더라. 밥맛이 없어지더라. 혼자서 뭘 먹으려니까 맛이 없다"고 토로했다.

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이에 박은영은 "선생님의 입맛을 돋울 수 있는 요리를 준비했다"며 맛조개찜을 선보였다. 김영옥은 "누가 와서 나를 해주는 건 처음이다. 더구나 우리나라 일류의 셰프가, 여성 셰프가 와서 이렇게 해주는 건 처음"이라고 감격했다.

한편, 김영옥의 남편이자 KBS 아나운서 출신 김영길은 지난 5월 별세했다.

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wjlee@sportschosun.com