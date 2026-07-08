'나는 솔로' 32기 영숙 "전남편 왕자님처럼"…온도·습도 맞추고 1시간 일찍 일어나 안마까지"

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 영숙이 전 남편과의 결혼 생활을 돌아보며 헌신했던 신혼 시절을 털어놨다.

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8일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 32기 돌싱 특집 출연자들의 데이트가 이어졌다.

이날 데이트 매칭 결과 영숙은 영식과 한 팀이 돼 함께 시간을 보냈다.

식사 도중 영숙은 자연스럽게 과거 결혼 생활을 떠올렸다. 그는 "전남편이 좋아하는 음식은 물론 습도와 온도까지 신경 쓰며 맞춰줬다"고 말문을 열었다. 이어 "신혼 때는 남편보다 한 시간 먼저 일어나 집안을 청소하고 환기를 시킨 뒤 아침을 준비했다"고 회상했다. 특히 "안마를 잘해서 매일 남편을 안마로 깨워줬다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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영숙은 전 남편을 위해 출근길 도시락도 직접 준비했다고 말했다. 그는 "(출근 시간에 맞춰) 김밥을 싸놓고 편지도 썼다"며 "그 사람이 먹을 걸 준비하는 것 자체가 행복이었다"고 당시를 떠올렸다. 또 "남들이 보면 왕자님처럼 모신다고 생각할 수도 있지만, 그때는 정말 행복해서 했던 일"이라고 덧붙였다.

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한편 이날 영숙과 영식은 한식당에서 데이트를 이어가며 서로의 결혼관과 과거 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com