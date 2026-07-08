'나는 솔로' 32기 옥순, 상철 호감 급하락에 거리두기 선언…데프콘도 "차라리 카주 불어"

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 옥순이 상철을 향한 호감이 흔들렸음을 드러내며 결국 '거리두기'를 선언했다.

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8일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 32기 출연진들의 랜덤 데이트가 이어졌다.

이날 옥순과 상철은 함께 카페 데이트를 하며 대화를 나눴다. 데이트 초반 상철은 카주를 연주하며 분위기를 풀어보려 했지만, 옥순은 "정말 멋있는 건 아니네?"라고 농담을 건넸다. 이어 상철이 "내가 어려 보이겠지?"라고 묻자 옥순은 "같이 있다 보니 어린 느낌이 있긴 하다"고 솔직하게 말했다.

이후 대화가 이어질수록 두 사람의 온도 차는 더욱 뚜렷해졌다. 상철은 자신이 재미없는 사람이라며 연신 자책했고 자신의 생각을 길게 설명했다. 하지만 옥순은 별다른 리액션을 보이지 않았고 이를 지켜보던 데프콘은 "질린 표정이다. 차라리 카주를 불어라"라며 안타까워했다.

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분위기는 광수를 둘러싼 이야기에서 결정적으로 엇갈렸다. 옥순은 "광수 입장에서는 충분히 짜증 날 수 있다고 생각했다"며 상황을 객관적으로 바라봤다고 설명했다. 그러나 상철은 "광수 편을 드는 것처럼 느껴졌다"고 말했고, 옥순은 "나는 누구 편도 아니다"라고 선을 그었다.

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데이트 후 인터뷰에서 옥순은 "편을 든다는 표현 자체에서도 연하 같은 느낌을 받았다"며 "상반된 감정이 더 커졌다"고 털어놨다. 결국 그는 상철에게 "잠시 거리를 두고 생각해봐야 할 것 같다"고 솔직한 마음을 전했다. 상철 역시 "나도 같은 생각이었다"고 답하며 두 사람은 한발 물러나 서로의 관계를 다시 생각해보기로 했다.

랜덤 데이트를 계기로 가까워질 것으로 기대를 모았던 두 사람이 오히려 거리두기를 선택하면서 두 사람의 러브라인이 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com