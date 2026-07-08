'유방암 수술' 이성미, 영정사진 공개 "장례위원장은 송은이" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 이성미가 암 투병 후 달라진 마음가짐을 고백했다.

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8일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 게스트로 출연했다.

이성미는 "제가 유방암 수술을 했다. 암 수술 하기 전 다른 수술만 12번을 했다. 암 수술한 게 마지막 13번째 수술"이라며 "복막염 수술이 암 수술보다 더 오래 걸렸다. 10시간 넘게 걸렸다. 복막이 터진 걸 몰랐다. 제가 무통 증세가 있다. 느낌이 이상해서 직접 운전해서 병원에 갔더니 이렇게 있으면 어떻게 하냐더라. 맹장염인 줄 알았는데 복막이 터진 것 같다더라. 아침에 들어가서 13시간을 수술했다. (복막이 터진 지) 3일 정도 지난 상태였다"고 밝혔다.

이성미는 "암 수술 전날 내가 눈을 못 뜰 수도 있겠다 생각했다. 애들한테 편지를 써야겠다 생각하고 아이들한테 편지를 쓰는데 눈물이 뚝뚝 떨어지더라. 거기에 계좌 비밀번호를 다 적어놓고 봉투에 잘 넣어두고 수술을 하고 눈을 떴다"며 "집에 오자마자 썼던 비밀번호가 혹시 흔적이 남을까 봐 다 찢어버렸다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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암 투병 후 삶에 대한 마음가짐이 달라졌다는 이성미는 "내가 언제 죽을지 모르는 나이가 됐구나 싶어서 버킷리스트를 만들었다"며 "첫 번째는 나 죽으면 수의 대신 트레이닝복을 입혀달라 했다. 너무 운동을 안 해서 죽을 때라도 뛰어가야겠다 했다. 지금은 박술녀 선생님이 한복을 해주셔서 지금은 한복 수의를 만들어놨다"고 밝혔다.

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이어 "상갓집에 가보니까 어디에 모실지를 가장 고민하더라. 나는 이미 납골당을 마련해놨다. 하나만 하려 했는데 하나 보다 두 개 하는 게 더 싸더라. 그래서 나는 남편과 따로 자는데 죽어서는 합방"이라 밝혀 웃음을 자아냈다.

또 다른 버킷리스트에 대해서는 "3년에 한 번씩 영정사진을 찍는다. 너무 젊은 사진으로 하면 내가 아는 사람이 아닌 거 같다는 생각이 들었다. 영정사진은 좋은 사진을 찍고 싶었는데 이번에 찍은 게 괜찮다"며 "장례위원장은 송은이한테 부탁했다. 자식들은 정신이 없을 거 같아서 은이한테 부탁했다"고 밝혔다.

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또 이성미는 "제가 암 보험을 들어놨더라. 병원에 가니까 제일 먼저 보험이 떠올라서 보험사에 전화했더니 돈이 많이 나오더라. 슬픔은 잠시고 기쁨이 올라오더라. 그리고 전화를 끊었는데 보험을 또 하나 들었더라. 암 보험을 두 개 들었다. 그래서 거기에도 전화했는데 너무 기쁘더라. 제가 오히려 보험사를 위로해줬다"며 "보험료를 받아서 애들하고 여행을 갔다. 5박6일 사이판으로 여행을 갔다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com