정선희, '故 최진실 딸' 최준희 결혼식에 오열 "가혹한 일 감당하고 이겨내" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 정선희가 최준희의 결혼식을 떠올리며 울컥했다.

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8일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 게스트로 출연했다.

유튜브 채널을 운영 중인 정선희는 "유튜브하기로 할 때 제작진 분들한테 히트치는 건 살 떨린다고 했다. 소소하게 내 생활을 지킬 수 있을 정도로 해도 좋다면 하자고 했다"며 "이 정도면 딱 좋다고 생각했을 때 홍진경 씨가 연락 와서 '이혼을 거기서 발표해야 될 거 같다' 했다"고 밝혔다.

정선희는 "너무 큰 이슈지 않냐. 근데 홍진경 씨가 진짜 설득을 잘한다. 20분 동안 얘기하는데 저도 모르게 스케줄을 잡게 되더라"라며 "(홍진경은) 그런 생각이었던 거 같다. '슬프거나 절망적인 이슈가 아니라 내 삶의 한 챕터였을 것이고 그 얘기를 자연스럽게 편안하게 할 수 있는 사람이 나일 거 같다'더라. 그렇게 조회수가 100만을 넘었다. 반응이 좋았고 응원도 많이 해주셨다"고 밝혔다.

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그런가하면 홍진경과 최근 오열한 적이 있다는 정선희는 "얼마 전에 (최진실 딸) 최준희가 결혼했는데 그냥 그 순간은 진짜"라며 울컥했다.

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정선희는 "우리가 모두 너무 가혹한 계절을 보내지 않았냐. 그 꼬맹이였던 아이가 어른보다 훨씬, 그 일을 감당하고 이겨냈다는 게 너무 의젓하고 근사해 보였다. '울지 말아야지' 하고 가볍게 생각하려 했는데 이미 홍진경 씨가 아침부터 울어서 선글라스를 끼고 있더라. 사람들이 오해할 수도 있으니 벗어보라 했는데 써야겠더라. 너무 웃겨서 봐줄 수가 없더라. 눈이 너무 부어서 선글라스에 붙었더라. 그렇게 여러 생각을 했다. 정말 씩씩하고 대견하다. 우린 다 행복했으면 좋겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com