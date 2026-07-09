나체 상태로 얼굴도 훼손…26세 여성 살인사건, 범인은 주한미군('꼬꼬무')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 1992년 동두천 쪽방촌에서 벌어진 26세 여성 살인사건이 다시 조명된다.

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9일 방송되는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서는 '쪽방촌의 이방인' 편을 통해 전국을 충격에 빠뜨린 26세 여성 살인사건과 그 이면에 숨겨진 이야기를 조명한다. 리스너로는 작가 김풍, 배우 김태훈, 배우 김성은이 함께한다.

1992년 동두천 보산동의 한 쪽방촌에서는 26세 여성이 잔혹하게 살해된 채 발견된다. 피해자는 나체 상태였으며 얼굴이 심하게 훼손돼 있었고, 신체 곳곳에는 잔혹한 범행의 흔적이 남아 있었다.

첫 출연한 김풍은 "인간의 존엄이 없는 변태적인 놈"이라며 분노를 감추지 못한다.

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수사 결과 드러난 피의자는 동두천 주한미군이었다. 그는 피해자의 혈흔이 남은 옷을 입은 채 거리를 활보했고, 당시 한미 SOFA 협정에 따라 우리 경찰이 즉시 구금할 수 없는 상황이 알려지며 공분을 산다.

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김태훈은 "잘못을 모르니 피 묻은 옷을 그대로 입고 다닌 것"이라며 반성 없는 태도에 충격을 드러낸다.

여기에 사건은 또 다른 충격적인 사실을 전한다. 피해 여성은 기지촌에서 일하던 여성이었고, 이 여성뿐 아니라 전국 기지촌에서 숨진 수많은 여성들의 죽음 역시 제대로 진상이 규명되지 못했다는 사실이 공개된다.

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젊은 여성의 비극적인 죽음과 함께, 외화벌이의 이름 아래 형성된 기지촌의 역사와 그늘을 되짚는 '꼬꼬무'는 9일 오후 10시 20분 SBS에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com