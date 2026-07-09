추사랑, 벌써 사춘기 왔다..야노시호 "추성훈 갱년기까지 겹처, 너무 힘들다"(편스토랑)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]'추블리' 사랑이가 어느덧 엄마 키만큼 훌쩍 자라 사춘기를 맞았다. 예고 없이 쏟아지는 눈물과 시시각각 달라지는 감정 변화에 엄마 야노시호도 당황스러운 마음을 감추지 못했다.

Advertisement

9일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑') 측은 "'엄마 키만큼 자란 추블리 사랑이의 사춘기! 갑작스러운 눈물에 당황한 시호'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 방송에서는 한국에서 다시 만난 야노시호와 딸 사랑이의 일상이 그려진다. 먼저 한국에 도착한 야노 시호는 뒤늦게 입국하는 사랑이를 기다리며 영상통화를 걸었다. 하지만 사랑이는 다소 차가운 말투로 짧게 대답하거나, 통화를 갑자기 끊는 등 이전과는 사뭇 달라진 모습으로 엄마를 당황하게 만들었다.

잠시 뒤 사랑이는 다시 엄마에게 전화를 걸어 그동안 마음속에 담아뒀던 속내를 털어놨다. 사랑이는 "나를 봐달라고 외삼촌한테 맡기지 않았냐. 그러지 마"라고 말하며 자신의 진심을 전했다. 독립심이 한층 강해진 만큼 혼자만의 시간을 보내고 싶었던 것. 하지만 사랑이는 자신의 이야기를 모두 마친 뒤 이번에도 통화를 그대로 종료했다.

Advertisement

영문을 알 수 없었던 야노 시호는 다시 사랑이에게 전화를 걸었지만, 끝내 연락은 닿지 않았다. 갑작스러운 딸의 변화에 야노 시호는 "무섭다. 사춘기다"라며 놀란 마음을 드러냈고, 이어 "추성훈도 갱년기다. 갱년기에 사춘기, 너무 힘들다"라고 토로해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이후 야노 시호는 사랑이를 마중하기 위해 공항으로 향했다. 오랜만에 엄마와 마주한 사랑이는 굳은 표정으로 야노 시호를 바라보더니, 이내 갑작스럽게 눈물을 쏟아내 모두를 놀라게 했다. 사춘기 소녀의 복잡하고도 미묘한 감정 변화가 고스란히 드러난 순간이었다.

야노 시호는 "사랑이는 매일 감정이 바뀐다. 울다가 웃고, 괜찮다가도 안 좋다"며 "딸의 마음을 잘 모르겠다"고 답답한 심경을 털어놨다. 과연 사랑이가 눈물을 보인 이유는 무엇일지, 엄마와 딸이 서로의 마음을 이해하고 한층 가까워질 수 있을지 관심이 모인다. 9일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.