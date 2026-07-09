'중소돌의 기적' 리센느, 눈 뜨자마자 차트 확인…휴대전화도 자진 반납('전참시')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '거제 야호'와 '파라파라' 밈으로 대세 반열에 오른 리센느(RESCENE)가 '전지적 참견 시점'으로 첫 리얼리티 예능에 나선다.

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오는 11일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 그룹 리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)의 숙소 생활과 데뷔 후 성장기가 처음 공개된다.

리센느는 거실 소파를 무대로 댄스 배틀을 펼치고, 멤버별 고향을 둘러싼 유쾌한 토크를 이어가며 또래다운 자연스러운 매력을 선보인다. 집 안 곳곳에 놓인 이삿짐 박스와 생활감이 묻어나는 숙소 풍경도 공개돼 눈길을 끈다.

멤버들의 남다른 공동체 생활도 소개된다. 화장실이 하나뿐인 숙소에서 다섯 멤버가 함께 생활하는 것은 물론, 화장품과 옷, 향수까지 서로 공유하며 지내는 일상이 공개된다. 리센느만의 '5-1=0' 생활 방식이 색다른 재미를 더할 예정이다.

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'리센느 야호' 열풍으로 주목받고 있는 리센느의 성장 과정도 전해진다. 멤버들은 매일 아침 눈을 뜨자마자 음원 차트를 확인하는 것이 일상이 됐다고 밝힌다.

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또 대형 기획사 아이돌과 경쟁하기 위해 데뷔 초 휴대전화를 자발적으로 반납했고, 공용 휴대전화를 사용했던 당시의 규칙도 공개한다. '중소돌'에서 대세 걸그룹으로 자리 잡기까지 이어온 노력과 각오를 솔직하게 들려줄 예정이다.

리센느의 첫 리얼리티 예능 도전기는 오는 11일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com