[공식] 변요한X노재원 '타짜: 벨제붑의 노래' 추석 극장 노린다

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[스포츠조선 조지영 기자] 국내 흥행 범죄 오락 시리즈인 '타짜'의 네 번째 이야기, '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 올해 추석 관객을 찾는다.

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'타짜4'가 오는 추석, 9월 개봉을 확정 짓고 티저 포스터와 라이벌 예고편을 공개했다. 공개된 포스터와 예고편에서는 기존 타짜 시리즈의 오리지널리티를 계승하면서도, 시리즈 사상 가장 깊고 무한한 포커의 세계로 빠져들 준비를 마친 영화의 만듦새가 돋보인다.

티저 포스터에서는 같은 이름, 서로 다른 운명을 타고난 장태영(변요한)과 박태영(노재원)의 처절한 대립각을 확인할 수 있다. '가장 믿었던 친구가 가장 잔혹한 패가 되었다'라는 문구와 함께 글로벌 도박판 벼랑 끝 인물들 사이의 쫀쫀한 긴장감이 느껴진다. 특히 공개된 포스터에는 두 친구의 대결뿐만 아니라 글로벌 도박판을 설계하는 가네코(미요시 아야카), 장태영이 생사의 갈림길에서 만난 조중환(윤경호), 장태영에게 포커 기술을 사사하는 전설의 도박꾼 곽동욱(조우진)까지 탄탄한 출연진들의 모습을 확인할 수 있다.

같이 공개된 라이벌 예고편은 '타짜' 시리즈의 피날레답게 매력적인 캐릭터들의 향연과 글로벌 도박판의 박진감 넘치는 스케일도 확인 가능하다. 끗발 좋은 장태영(변요한)과 실력과 노력을 겸비한 천재 박태영(노재원)이 절친에서 잔혹한 패로 변하게 된 과정, 그리고 장태영이 복수의 칼날을 겨누며 박태영에게 다가가는 과정을 짧은 예고편 속에 담아냈다.

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포커와 칩을 만지며 복수의 칼날을 겨누는 장태영의 모습부터 분노와 질투에 가득 찬 눈빛으로 "운으로 먹고 산 새끼는 이해 못해" 라고 내뱉는 박태영의 모습은 글로벌 도박판에 뛰어든 캐릭터들의 운명적인 대결을 기대하게 만든다.

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이와 더불어 비주얼 만으로도 매력적인 가네코(미요시 아야카)를 필두로 타오 회장(홍다오), 사사키 (이하라 츠요시) 등 다양한 외국 배우들과 곽동욱(조우진), 조중환(윤경호), 아브라함(문지훈)의 합류는 '타짜4'의 꽉 찬 재미를 예고한다.

허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 9월 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com