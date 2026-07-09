'정관수술 1년 차' 장성규, 셋째 계획 중인가…"이거 5년 안에 풀면" ('끼리끼리')

사진 제공=KBS Joy

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[스포츠조선 안소윤 기자] '끼리끼리' 장성규가 솔직한 입담을 자랑한다.

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15일 첫 방송하는 KBS Joy 신규 예능 프로그램 '끼리끼리'가 지난 8일 '자유를 찾아 떠나는 자유 남편끼리'를 콘셉트로 일본 오사카 여행에 나선 유부남 3인방의 예고 영상을 공개했다.

'끼리끼리'는 취향과 성향 등 하나라도 통하는 사람끼리 특별한 여행을 떠나는 맞춤형 여행 리얼리티다. 매회 서로 다른 공통점으로 모인 출연자들이 여행을 통해 현실 공감 토크부터 유쾌한 케미까지 선보이며 색다른 재미를 전할 예정이다.

공개된 예고 영상에서 세 사람은 일본 현지 거리를 누비며 여행을 즐기는 것은 물론, 나이트 파티에 참여해 춤추고 노래하며 자유로운 시간을 만끽했다. 일상과 육아에서 잠시 벗어난 세 남자의 솔직한 면모가 시청자들에게 웃음을 선사할 전망이다.

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뿐만 아니라 남편이자 아빠로 살아가는 현실적인 고민과 진솔한 이야기를 나누는 모습도 공개했다. 고영배는 "이제 우리 집에 애기가 없겠구나"라는 의미심장한 말을 남겼다. 이어 정관수술 1년 차인 장성규는 "5년 안에만 풀면…"이라며 셋째에 대한 이야기를 꺼내놔 궁금증을 자아냈다.

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이처럼 '끼리끼리'는 여행의 즐거움과 가족, 육아, 결혼 생활 등 현실적인 일상을 담아 공감과 웃음을 동시에 전할 예정이다.

한편, '끼리끼리'는 오는 15일 오후 8시 첫 방송한다. KBS Joy 채널은 LG U+tv 1번, Genie tv 41번, SK Btv 998번, 그리고 KBS 모바일 앱 'my K'에서 시청할 수 있다. 지역별 케이블 채널 번호는 KBS N 홈페이지에서 확인 가능하다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com