이 조합 난리도 아니야..이선빈X박지환X배현성 '감옥의 맛' 6일 첫 삽 떴다

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '감옥의 맛'(김구정 감독, 주피터필름·시네마서비스 제작)이 지난 6일 첫 삽을 떴다.

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'감옥의 맛'이 이선빈, 박지환, 배현성부터 박영규, 조복래, 조동인, 이상진, 이봉련까지 개성 만점 배우들의 캐스팅을 확정하고, 지난 6일 크랭크 인 소식과 함께 유쾌하면서도 화기애애한 분위기가 담긴 대본 리딩 스틸을 공개했다.

먼저, 영화 '노이즈' '오케이 마담', 드라마 '달까지 가자' '감자연구소' '소년시대' '술꾼도시여자들' 등을 통해 다양한 연기 스펙트럼을 선보여온 이선빈이 정통 요리 엘리트 코스만을 밟아오며 독설도 서슴지 않는 스타 셰프에서 하루아침에 교도소 주방으로 추락하게 된 제시카 역을 맡아 색다른 매력을 선보일 예정이다.

영화 '왕과 사는 남자' '핸섬가이즈' '범죄도시' 시리즈, 드라마 '백번의 추억' '강매강' 등에서 강렬한 존재감을 보여준 박지환은 스타 셰프 제시카와 사사건건 부딪히면서도 듣도 보도 못한 레시피와 정체불명의 식재료로 놀라운 음식을 만들어내는 3번방 방장 정배 역으로 변신한다.

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그리고 드라마 '신사장 프로젝트' '조립식 가족' '가우스전자' '우리들의 블루스' '슬기로운 의사생활' 시리즈 등으로 신선한 매력을 선보여온 배현성은 보호본능을 자극하는 여린 심성과 타고난 요리 감각으로 교도소의 Gen Z 요리사로 떠오르는 3번방 신참 수현 역을 맡았다.

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여기에 3번방의 정신적 지주이자 커피 대가 노자 역은 드라마 '빌런의 나라' '김과장' '보스를 지켜라' '순풍산부인과' 등 오랜 세월 폭넓은 활동을 이어오며 국민 배우로 자리매김한 박영규가 맡았으며, 허풍쟁이 사기꾼 용탁 역에는 영화 '정보원', 드라마 '김부장' '오늘도 매진했습니다' '언더커버 하이스쿨' 등에서 톡톡 튀는 연기를 선보인 조복래가 캐스팅돼 기대를 모은다.

또한 먹성 좋은 경제사범 기출 역에는 드라마 'UDT: 우리 동네 특공대' '지옥 시즌2' '기생수: 더 그레이' 등에서 강렬한 인상을 남긴 조동인이, 스타 셰프 제시카의 오랜 친구이자 그가 운영하는 레스토랑의 대표 성열 역에는 드라마 '태풍상사' '파인: 촌뜨기들' '소년시대' '신병' 시리즈, '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 대체 불가한 존재감을 보여준 이상진이, 제시카에게 애증의 존재인 언니 순영 역에는 드라마 'UDT: 우리 동네 특공대' '언젠가는 슬기로울 전공의생활' '일타 스캔들' 등에서 개성 넘치는 연기를 선보인 이봉련이 캐스팅돼 다채로운 캐릭터 앙상블을 완성했다.

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특별한 코미디의 맛을 선사할 전체 캐스팅 라인업을 공개한 '감옥의 맛'은 지난 6일 크랭크 인하며 배우들과 감독의 소감을 전했다.

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이선빈은 "'감옥의 맛'과 함께할 시간이 기대된다. 우선 무탈하게 촬영을 진행하고 싶고, 극장에서 관객 여러분께 '감옥의 맛'을 선보일 날을 기다리겠다"며 작품에 임하는 소감을 밝혔다.

박지환 역시 "좋은 감독, 멋진 동료들과 알콩달콩 여행을 떠나는 마음이다. 최선을 다해 연기하고 관객분들을 만나러 가겠다"라며 작품에 대한 기대를 더했다.

배현성은 "좋은 작품으로 선배들과 함께하게 되어 기쁘고 설렌다. 맛있는 요리처럼 관객분들께 기분 좋은 에너지를 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 설레는 마음을 전했다.

마지막으로 '감옥의 맛'을 연출하는 김구정 감독은 "훌륭한 배우들과 스태프들이 모인 만큼 감사한 마음으로 임하고, 즐거운 자세로 촬영하겠다. 무엇보다 안전에 만전을 기하며 촬영을 무사히 마무리해 관객 여러분을 찾아뵐 날을 기대하겠다. '감옥의 맛'을 사랑합시다!"라며 촬영에 임하는 각오를 밝혔다.

'감옥의 맛'은 하루아침에 나락으로 떨어져 교도소 주방으로 출근하게 된 스타 셰프와 상상도 못한 레시피와 식재료로 영혼을 깨우는 음식을 만들어내는 수감자들이 펼치는 유쾌한 미식 갱생기를 그린 작품이다. 이선빈, 박지환, 배현성 등이 출연하고 김구정 감독의 첫 장편 상업영화 데뷔작이다. 오는 7월 크랭크 인 한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com