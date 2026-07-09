박은영 셰프 "♥성형외과 의사 남편과 하와이 신혼여행 중단하고 돌아와"('전현무계획4')

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[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획4'에 '먹친구'로 출격한 박은영 셰프가 훈남 남편과의 러브스토리부터 결혼식 비하인드까지 탈탈 털어놓는다.

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10일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획4'(MBN·채널S 공동 제작)에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 박은영 셰프와 함께 대전 '100% 시청자계획' 먹트립에 나선 현장이 공개된다.

이날 전현무는 "요즘 '퀸카'라는 단어와 가장 잘 어울리는 사람"이라며 지난 5월 '하석진 닮은꼴' 성형외과 의사와 결혼한 '새신부' 박은영을 소개한다. 박은영은 걸그룹 아이들의 '퀸카' 춤으로 등장부터 분위기를 달군 뒤, "어제 신혼여행에서 돌아왔다"고 말한다. 그러자 전현무는 "신혼여행을 거의 중간에 끊고 왔다던데 남편이 서운해하지 않았냐?"라고 걱정하고, 박은영은 "남편이 얼른 가라고 했다"며 그 이유를 밝혀 전현무를 빵 터지게 만든다.

박은영 남편의 발언이 무엇이었을지 궁금증이 쏠리는 가운데, 차에 올라타 맛집으로 가던 중 전현무는 "(남편과는) 어떻게 만났냐?"라고 질문한다. 박은영은 "사실 4년 전에 소개팅을 했는데 그때는 잘 안 됐었다가…"라며 숨겨진 러브스토리를 풀어놓는다. 또 박은영은 결혼식 비하인드와 아껴둔 '맛집 리스트'까지 모조리 밝히며 거침없는 입담을 과시한다.

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분위기가 후끈 달아오른 가운데, 식당 근처에 도착한 전현무는 "지금 갈 곳은 '시청자계획' 맛집이다. 콩국수 하나로 건물을 세운 식당!"이라고 설명한다. 직후, 식당을 확인한 곽튜브는 "진짜로 이 건물이라고요?"라면서 입을 다물지 못한다. 박은영 역시 1,2월에는 아예 영업을 하지 않는다는 안내문을 보고 "콩국수 하나로 이게 되나?"며 놀라워한다.

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과연 콩국수 단일 메뉴로 건물을 세웠다는 대전 맛집의 정체가 무엇일지와, 전현무-곽튜브, 박은영 셰프가 밝히는 유쾌한 결혼 토크는 10일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 2회에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com