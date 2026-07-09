김장훈, 신용카드 발급 거절당했다 "연체 문제 있어, 현금 뽑아 쓴다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김장훈이 면허는 물론 신용카드도 없는 근황을 공개하며, 과거 택시비가 없어 응급실조차 가지 못했던 사연을 털어놨다.

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8일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "난 상대가 누구든 언제나 싸움을 할 땐 최선을 다한다. 그게 비록 초등학생일지라도 말이야"?라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 송은이와 김숙은 전화 연결을 통해 김장훈과 유쾌한 입담을 나누며 그의 근황을 전했다.

이날 송은이는 김장훈에게 "오빠 면허 없지 않냐"라고 물었고, 김장훈은 "맞다. 면허 없다"면서도 "근데 다들 취소된 걸로 알더라"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 그는 택시와 지하철 등 대중교통을 주로 이용하고 있다며 "불편한 것은 없다"라고 담담하게 말했다. 이에 김숙이 "콜밴이나 택시비 비싸지 않냐"라고 묻자, 김장훈은 "차값보단 싸겠지"라고 재치 있게 받아쳐 또 한 번 웃음을 안겼다.

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그러자 송은이는 "오빠가 기부를 200억 원 한 사람인데 택시비가 없겠냐"라고 말했고, 김장훈은 뜻밖의 일화를 꺼내 모두를 놀라게 했다.

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그는 "근데 진짜로 급체했는데 택시비가 없어서 응급실에 못 간 적 있다"라고 고백했다. 이어 "나는 카드도 없다. 카드를 만들려고 했더니 조건이 안 된다고 하더라. 웬만하면 가수라고 해줄 법도 하지 않냐"라고 토로했다.

이에 김숙이 "왜 안 되냐"라고 묻자, 김장훈은 "예전에 연체나 여러 가지 문제가 있었다"라고 솔직하게 답했다. 송은이는 "신용이 좋지는 않나 보다"라고 정리했다.

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현재도 현금을 사용하고 있다는 김장훈은 당시 상황을 떠올리며 "그때 현금이 천몇백 원밖에 없었다. 매니저를 부르기에는 남편도 있는데 오라고 하기 뭐해서 아침까지 기다렸다"라고 회상해 안타까움을 자아냈다.