리센느, '러브어택' 1위 역주행+'프리티걸' 쌍끌이…드디어 완성한 '중소의 기적'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느가 '중소의 기적'을 실현했다.

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리센느가 2024년 8월 발매한 미니 1집 '씬드롬' 타이틀곡 '러브 어택'이 멜론 '톱100' 1위에 올랐다.

리센느는 멤버 원이가 개인 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에서 선보인 갸루와 사투리 콘셉트가 SNS 상에서 화제를 모으며 '리센느 붐'을 탔다. 이에 '러브 어택'도 재조명되며 입소문을 타더디 마침내 멜론 '톱100' 1위를 달성한 것. '러브 어택'은 이밖에도 멜론 일간차트 3위, FLO 차트 3위, 지니뮤직 '톱200' 실시간 차트 4위와 일간 차트 5위, 벅스 일간 차트와 실시간 차트 4위 등 주요 차트 최상위권을 강타했다.

여기에 8일 오후 6시 공개된 리메이크 싱글 '프리티걸' 또한 뜨거운 반응을 받고 있다. 멜론 '핫100' 1위와 '톱100' 4위, 벅스 실시간 차트 2위, 지니뮤직 '톱200' 11위 등 주요 차트 상위권에 안착했다.

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또 미니 1집 더블 타이틀곡 '핀볼', 싱글 2집 타이틀곡 '데자부', 디지털 싱글 '런어웨이'까지 멜론 '톱100' 상위권에 진입하며 '믿고 듣는 리센느'라는 찬사를 받고 있다.

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'리센느'는 9일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 '프리티걸' 무대를 펼친다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com