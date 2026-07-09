전영록 "억울한 마약 검사 받았다" 과거 안타까운 사연 고백 ('김주하의 데이앤나잇')

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[스포츠조선 정유나 기자] 대한민국 원조 멀티테이너 전영록이 과거 억울하게 마약 검사를 받았던 사연을 털어놓는다.

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전영록은 오는 11일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 33회에서 한창 전성기였던 1985년 극본 집필부터 주연까지 맡았던 영화 <돌아이>와 관련한 이야기를 풀어놓는다. 작사, 작곡, 노래, 배우까지 멀티테이너로 활약했던 전영록을 액션 영화의 아이콘으로 등극시켰던 영화 <돌아이>는 전영록이 군대에서 시놉시스를 집필한 작품으로 충무로 액션을 재조명했다는 평가를 받으며 무려 3편이나 제작되는 등 화제를 모았다.

특히 당랑권 유단자로서 직접 주연을 맡았던 전영록은 "감독이 스턴트맨을 시키자고 했지만, 제가 할게요 했다"라고 고백해 모두를 놀라게 한다. 하지만 이내 "키가 저만한 스턴트맨이 없었다. 그래서 제가 해버렸다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만든다.

이어 전영록은 "영화 <돌아이> 이후 유현상 씨가 백두산이랑 헤비메탈 한번 가자"라고 제안했다며 "찢어진 청바지에 스킨헤드처럼 머리를 날렸다"라고 파격적이었던 당시의 스타일 변신을 전했다. 전영록은 "결국 잡혀갔다가 왔다"라며 "영화 <돌아이> 이후 뭘 해도 안 좋게 봤던 것 같다"라고 억울하게 마약 검사를 당했던 사건의 전말을 토로한다.

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혜은이는 '제3한강교' 이후 히트곡만 수십 개가 터진, 그야말로 '혜은이 신드롬'이 불었던 1981년 갑작스레 노래를 그만두고 의상실을 개업했던 사연을 밝힌다. 항상 함께하던 작곡가 길옥윤과 매니저 김병식 등 혜은이의 은인들이 일적으로 헤어지게 되면서 어린 마음에 갈피를 잡지 못해 노래를 그만두게 됐다는 것. 하지만 혜은이는 "그때 의상실이 대박이 났다. 그런데 곧 그만뒀다"라고 고백해 모두를 의아하게 한다. 혜은이는 "은퇴를 결심하고 낸 마지막 앨범 '독백'이 히트를 쳤다"라는 말과 더불어 "의상실은 그때 또 사기꾼을 만나서 동업을 하자고 해서.."라고 말을 잇지 못해 현장의 웃음을 자아낸다.

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그런가 하면 김주하는 혜은이와 전영록이 전성기 시절 겪은 억울한 송사를 듣던 중 "저도 경찰서 출입할 때 어느 여자분이 저를 고소, 고발했다"라며 "뉴스 할 때 째려봤다는 것이 이유였다"라고 털어놔 모두를 놀라게 한다. 이어 김주하가 "근데 고소, 고발이 들어가면 경찰서에서는 조사를 해야 한다"라며 조사받으러 가서 "왜 째려봤습니까"라고 묻는 경찰에게 전한 대답을 공개해 모두를 배꼽잡게 한다. 과연 김주하는 경찰에게 어떤 말을 했을지 관심을 모은다.

한편 데뷔 51주년을 맞은 혜은이는 작년에 이어 올해에도 8월 2일까지 대학로에서 소극장 공연을 진행 중이다. MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

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jyn2011@sportschosun.com