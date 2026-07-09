조혜련,9kg 감량후 '44사이즈' 됐다..상위 5% 인바디 결과 공개(조회련)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 50대에도 상위 5% 수준의 건강 상태를 인정받은 가운데, 철저한 식단 관리와 꾸준한 운동 습관을 공개해 감탄을 자아냈다.

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8일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 "44사이즈 조혜련의 충격적인 건강 상태ㅣ한의원 인바디 결과, 조혜련 다이어트"?라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 현재의 건강과 몸매를 유지할 수 있었던 자신만의 비결을 솔직하게 털어놨다. 그는 "식사도 잘한다. 중간중간 간식으로 당근이나 오이, 토마토, 사과를 먹는다"며 군것질 대신 채소와 과일을 즐겨 먹는 건강한 식습관을 소개했다.

이어 "과자는 안 먹고 노술, 노담이다. 담배는 끊은 지 10년 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 술과 담배를 멀리하는 것은 물론, 평소 꾸준한 식단 관리까지 실천하고 있다는 점에서 남다른 자기관리 면모를 엿보게 했다.

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운동도 빠지지 않았다. 조혜련은 "스쿼트, 런지, 플랭크를 하고 시간이 남으면 제자리 뛰기를 한다"며 자신만의 운동 루틴을 공개했다. 특별한 비법보다는 기본 운동을 꾸준히 반복하는 것이 건강 유지의 핵심이라고 강조했다.

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이후 조혜련은 곧바로 인바디 측정에 나섰다. 측정 결과 체중은 54.9kg, 골격근량은 22.4kg, 체지방량은 13.9kg, 체지방률은 25.3%로 나타났다.

결과를 확인한 의사는 "근육량도 지금 괜찮다. 관리 되게 잘하고 계신다"고 칭찬하며 만족감을 드러냈다.

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이어 "지금은 다 정상 범위이고 체중은 1.6kg 정도만 빼면 된다고 나온다"며 "이 정도면 운동을 정말 잘하고 계신 것"이라고 높이 평가했다.

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또 의사는 "여자분들도 관리를 많이 하시는 분들은 운동을 더 많이 한다. 지금도 운동을 즐기는 정도로 하고 있지 않냐"고 물었고, 조혜련은 "그렇다. 근데 난 어차피 몸을 보여줄 사람이 없다. 남편 외에는. 남편도 이제 본체만체 한다"고 답해 특유의 재치 있는 입담으로 웃음을 안겼다.

조혜련의 건강 상태는 수치로도 입증됐다. 이를 지켜보던 PD가 "모든 게 표준인 거 처음 본다"고 감탄하자, 의사는 "이런 분들 잘 없다. 상위 5%는 줄 수 있다"고 평가해 모두를 놀라게 했다.

앞서 조혜련은 연극 '리타 길들이기' 무대에 서기 위해 체중 관리를 했다고 밝혀 화제가 됐다. 4개월 만에 61kg에서 52kg대까지 감량하는 데 성공한 그는 밀가루를 끊고, 채소와 현미밥, 고기 위주의 식단으로 체중을 관리했다고 전했다. 또 틈틈이 운동을 병행하고 하루 7시간 이상의 충분한 수면을 유지하는 등 자신만의 관리법을 공개했다.

한편 조혜련은 1998년 결혼, 슬하에 아들 우주와 딸 윤아를 뒀지만 2012년 이혼했으며 2014년 재혼했다.