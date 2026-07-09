지예은, ♥바타와 공개열애 시작 이유 "썸 두달 탈 만큼 신중, 사랑하면 올인한다"(오키키)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]배우 지예은이 솔직한 연애 스타일을 공개하며 자신만의 사랑 방식을 밝혔다.

Advertisement

8일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 "남녀 스킨십 속도 차이ㅣ아무튼떠들러왔는데"?라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 가비와 지예은이 권또또, 김주찬 부부를 초대해 남녀 간의 연애 방식과 애정 표현에 대해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 지예은은 남녀의 애정 곡선 차이에 대해 이야기를 나누던 중 자신의 연애관을 솔직하게 털어놨다.

그는 "80에서 시작하는 것 같다. 100까지는 안 주고 80에서 시작해서 점점 올라가는 것 같다"며 "내가 상처받을까 봐 너무 좋아하는데 일부러 남겨두는 것 같다"고 설명했다.

Advertisement

처음부터 모든 마음을 쏟기보다는 스스로를 보호하기 위해 감정을 조절하는 편이라는 것. 하지만 한번 마음을 열면 누구보다 진심으로 사랑하는 스타일임을 전했다.

이어 썸에 대해서는 "비행기 같다. 비행할 때까지 시간이 좀 걸리고, 시작하면 쭉 간다"면서 "시작하면 저는 올인한다"라고 자신감 있게 말했다.

Advertisement

썸을 타는 적정 기간에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 지예은은 "저는 한두 달 정도 걸렸다"며 "좀 더 대화 나누고 신중하고 싶다. 초반에는 부끄러워서 표현도 안 한다. 저는 약간 도도녀"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.