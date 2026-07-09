'추성훈♥'야노시호, 딸 추사랑 사춘기에 당황…"감정이 매일 바뀌더라" ('편스토랑')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 모델 야노시호가 딸 사랑이의 사춘기에 당황한다.

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9일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민 외국인 며느리 야노시호가 딸 사랑이와 함께하는 일상이 공개된다. 전 국민의 사랑을 한 몸에 받던 국민 베이비 추블리에서 어느덧 만 14세 소녀가 된 사랑이에게 불쑥 찾아온 사춘기, 사춘기 딸의 마음을 헤아리기 위해 노력하는 엄마 야노시호의 이야기가 펼쳐질 것으로 보인다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 한국으로 오기로 한 딸 사랑이에게 전화를 건다. 평소와 달리 어딘가 무뚝뚝한 사랑이의 말투에 당황한 야노시호. 잠시 후 다시 걸려온 사랑이는 "엄마, 그러지 마세요"라고 말한다. 사랑이와 통화 후 야노시호는 "추상(추성훈)은 갱년기이고 사랑이는 사춘기다. 힘들다", "사랑이 사춘기라 무섭다"라며 사춘기 자녀를 키우는 부모의 마음을 토로한다.

이어 야노시호는 공항으로 사랑이를 마중 나간다. 도착한 사랑이를 반갑게 맞이하는 엄마와 달리, 사랑이는 엄마의 얼굴을 보자마자 눈물을 터뜨린다. 갑작스러운 사랑이의 눈물에 야노시호도 당황할 수밖에 없었다고. 야노시호는 "사랑이는 요즘 매일 감정이 바뀐다. 울다가 화내다가 좋았다가 나빴다가..."라고 말한다.

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잠시 후 VCR에는 사랑이의 인터뷰가 공개된다. 14세 사춘기 소녀 사랑이는 엄마의 얼굴을 보자마자 눈물을 터뜨린 이유를 털어놓는다. 그제야 딸의 속마음을 알게 된 야노시호는 깜짝 놀랄 수밖에 없었는데. 사랑이가 눈물을 보인 이유는 무엇일까.

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하지만 다음날 어제 눈물 흘렸다는 것이 믿기지 않을 정도로 세상 기분 좋은 사랑이가 포착돼 놀라움을 자아낸다. 맑음과 흐림 사이를 왔다 갔다 하는 사랑이의 사춘기, 긍정의 여왕 야노시호의 사춘기 딸 대처법은 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 9일 오후 8시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com