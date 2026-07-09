"38kg이라니 믿기지 않아"…산다라박, 노란 원피스 뚫고 나온 반전 볼륨감

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 산다라박이 38kg의 초슬림 몸매를 뽐내며 변함없는 동안 비주얼을 자랑했다.

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산다라박은 9일 자신의 SNS를 통해 "Reprism era"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 무대에 오르기 전 대기실에서 준비 중인 산다라박의 모습이 담겨있다. 최근 산다라박은 새 싱글 앨범 'REPRISM'를 발매했다.

팬들에게 선물할 폴라로이드 촬영을 하고 사인 중인 산다라박. 이때 산다라박의 군살 하나 없는 늘씬한 몸매에 시선이 쏠렸다.

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산다라박은 노란색 니트 원피스를 입고 잘록한 허리와 가녀린 각선미를 드러냈다. 마른 체형에도 볼륨감 있는 실루엣을 자랑하며 감탄을 자아냈다.

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앞서 산다라박은 최근 유튜브 채널 '집대성'에 출연해 몸무게가 "37~38kg"이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이번 사진에서도 믿기 어려운 초슬림 몸매를 다시 한번 입증하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

또한 파란색 볼캡과 편안한 의상을 입고 노래 연습 중인 모습도 공개했다. 화려한 무대 의상과는 또 다른 내추럴한 매력 속 42세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑해 이목을 집중시켰다.

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한편, 산다라박은 일본에서 'REPRISM(리프리즘)'의 새로운 챕터를 준비한다. 그는 싱글 'REPRISM'을 시작으로 일본 현지 작업, 밴드 라이브 프로젝트, 후속 미니앨범 준비, 현지 프로모션 등을 순차적으로 이어가며 새로운 음악 활동을 본격화할 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com