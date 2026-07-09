홍경민, '손절설' 돌던 유승준과 한동안 연락..."지금은 뜸한 사이"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 방송인 홍경민이 오랜 친구인 유승준과의 인연을 언급하며 현재 관계를 솔직하게 털어놨다.

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홍경민은 지난 8일 공개된 유튜브 채널 '닭터신'에 게스트로 출연해 전성기 시절 활동 비하인드와 함께 용띠클럽 멤버들과의 추억을 회상했다.

이날 방송에서는 홍경민은 김종국, 조성모, 차태현, 장혁, 홍경인 등이 속했던 '용띠클럽'으로 이어졌다.

신정환은 용띠클럽 멤버였던 유승준의 근황을 물었다.

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이에 홍경민은 "유튜브니까 이야기할 수 있다"며 조심스럽게 입을 열었다.

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홍경민은 "공중파에서는 유승준 이야기가 나오면 다들 조심스러워하는 분위기"라면서도 "우리는 원래 친한 사이였다"고 말했다.

이어 "유승준이 중국에 있을 때 만나자는 이야기가 오갔다. 지인을 통해 중국 연락처를 받아 한동안 연락을 주고받았다"고 밝혔다.

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다만 현재는 예전처럼 교류하지는 않는다고 했다. 홍경민은 "한동안 연락했지만 지금은 왕래가 뜸한 상태"라고 솔직하게 털어놓으며 현재 관계를 전했다.

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그동안 유승준과 절친했던 연예인들이 공개적으로 언급을 자제하면서 일각에서는 '손절설'이 제기되기도 했지만, 홍경민은 과거 연락을 이어왔던 사실과 현재는 자연스럽게 교류가 줄어든 상황을 직접 설명하며 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com