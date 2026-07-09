민희진, '직장 내 괴롭힘' 조사한 노동청 직원 고소…결과는 '혐의없음' 불송치

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[스포츠조선 김준석 기자] 직장 내 괴롭힘 사건과 관련해 고용노동청 조사 담당자들을 형사 고소했던 민희진 전 어도어 대표의 고소 사건이 경찰의 '혐의없음' 판단으로 마무리된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

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9일 중앙일보 보도에 따르면 서울 마포경찰서는 허위공문서작성, 허위작성공문서행사, 직무유기 등의 혐의로 고소된 서울지방고용노동청 서울서부지청 소속 직원들에 대해 지난 2월 6일 혐의없음으로 불송치 결정을 내렸다.

앞서 민 전 대표는 자신이 연루된 직장 내 괴롭힘 사건을 노동청이 조사하는 과정에서 조사 문서에 카카오톡 대화 시간이 실제와 다르게 기재됐고, 사실과 다른 내용이 공문서에 작성됐다며 지난해 조사 담당 직원들을 고소했다.

민 전 대표 측은 조사 과정에서 발언별로 충분한 소명 기회를 받지 못했다고도 주장하며 조사 절차의 문제를 제기했다.

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그러나 경찰은 수사 결과 일부 기재 오류는 확인됐지만 형사처벌 대상이 될 정도의 범죄는 아니라고 판단했다.

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중앙일보에 따르면 경찰은 "민 전 대표가 하지 않은 발언을 새롭게 작성한 것은 아니며, 시간 등을 잘못 적은 단순 오기 수준으로 보인다"고 판단했다.

또 소명 기회가 없었다는 주장에 대해서도 민 전 대표 측 변호인이 제출한 의견서를 검토했고, 노동청이 행위 유형별로 내용을 나눠 판단한 점 등을 고려해 직무유기 혐의를 인정하기 어렵다고 봤다.

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해당 사건은 2024년 8월 어도어 전 직원 A씨가 민 전 대표와 임원 B씨를 직장 내 괴롭힘 및 부실 조사 문제로 노동 당국에 진정하면서 시작됐다.

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당시 노동청은 민 전 대표의 일부 발언이 신체적·정신적 고통을 유발하고 근무환경을 악화시킬 수 있다고 판단해 직장 내 괴롭힘 일부를 인정했다.

또한 사용자로서 괴롭힘 신고를 객관적으로 조사하지 않았다며 과태료를 부과했다.

민 전 대표는 이에 불복해 행정소송을 제기했고, 법원은 노동당국의 처분 일부는 유지하고 일부는 취소하는 판결을 내렸다.

한편 민 전 대표 측은 이번 경찰의 불송치 결정과 관련해 "별도로 밝힐 입장은 없다"고 전한 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com