'김준호♥' 김지민, 시험관 준비 중 맞은 '결혼 1주년'..."작년 제일 잘한 일"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김지민이 남편 김준호와의 결혼 1주년을 앞두고 설레는 마음을 전했다.

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김지민은 9일 "이제 결혼 1주년. 작년 제일 잘한 일"이라는 글과 함께 결혼 1주년을 맞는 소감을 밝혔다.

이어 그는 "며칠 있으면 결혼 1주년이에요. 첫 기념일에 기억에 남을 특별한 어떤 걸 하면 좋을까요?"라며 팬들에게 아이디어를 구했다.

결혼 후 처음 맞는 기념일인 만큼 더욱 뜻깊은 시간을 보내고 싶은 마음을 드러낸 것이다.

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이를 접한 팬들은 여행, 커플 사진 촬영, 특별한 식사, 둘만의 데이트 등 다양한 기념일 아이디어를 제안하며 두 사람의 결혼 1주년을 축하했다.

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김지민과 김준호는 지난해 결혼한 이후 방송과 유튜브 등을 통해 신혼 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다. 서로를 향한 애정은 물론 현실감 넘치는 부부의 모습으로 시청자들의 공감을 얻고 있다.

특히 두 사람은 결혼 후 꾸준히 2세 계획을 밝혀 화제를 모았다. 최근에는 시험관 시술을 준비 중인 사실을 솔직하게 공개했으며, "올해 소원은 아이"라고 밝히는 등 부모가 되기 위한 과정을 숨김없이 전하며 많은 응원과 격려를 받고 있다.

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결혼 1주년을 앞둔 김지민과 김준호가 어떤 방식으로 특별한 기념일을 보낼지 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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shyun@sportschosun.com