야노시호, 카메라 앞 짜증+눈물 쏟는 사랑이에 당황..."사춘기라 대화도 無" ('편스토랑')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 야노시호가 사춘기에 접어든 딸 사랑이의 차가운 반응에 당황했다.

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9일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호와 사춘기를 겪고 있는 딸 사랑이의 현실적인 모녀 일상이 공개됐다.

이날 야노시호는 한국으로 오는 사랑이에게 전화를 걸었지만, 사랑이는 엄마의 말이 끝나기도 전에 전화를 끊어버렸다.

잠시 후 다시 전화를 건 사랑이는 "나를 봐달라고 외삼촌한테 맡기지 않았냐. 그러지 마라"며 화를 냈다. 당황한 야노시호가 다시 전화를 걸었지만 사랑이는 끝내 받지 않았다.

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야노시호는 "사랑이가 사춘기가 왔다. 사춘기라 무섭다"며 "추성훈은 갱년기가 왔다. 그래서 힘들다"고 토로했다.

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이후 공항으로 마중을 나간 야노시호는 여전히 표정이 어두운 사랑이를 만났다. 사랑이는 엄마를 보자마자 짜증을 내며 등을 돌렸고, 이내 눈물까지 흘렸다. 야노시호는 딸의 눈치를 살피며 조심스럽게 다가섰고, 집으로 향하는 차 안에는 대화 없는 어색한 침묵이 이어졌다.

야노시호는 "사랑이 감정이 매일 바뀐다. 울다가 화냈다가 괜찮았다가 안 됐다가 한다"고 말했다.

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사랑이는 공항에서 눈물을 보인 이유에 대해 "수, 목, 금요일 3일 동안 시험이 있다. 시험에 통과하지 못하면 방과 후 수업을 받아야 한다"며 "그게 너무 귀찮으니까 너무 스트레스받는다"고 털어놓으며 다시 눈시울을 붉혔다.

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그제야 사랑이가 학업 스트레스로 힘들어하고 있다는 사실을 알게 된 야노시호는 안타까운 마음을 감추지 못했다.

한편 야노시호는 사랑이를 위해 닭갈비를 준비했지만, 사랑이는 친구와 가족에게 줄 뷰티용품을 사느라 식사 시간이 지나서야 집에 도착했다.

야노시호는 "'밥 다 됐어'라고 부르면 휴대폰만 보고 있다. 항상 5~10분 뒤에 온다. 사춘기라서 요즘은 내가 무서워서 방문을 닫아놓는다. 내가 사랑이를 피한다"며 "쿄로(반려견)한테 배웠다. 쿄로가 도망가는 거 보고 나도 도망쳤더니 (상황이) 괜찮아졌다. 공격하면 공격으로 되돌아오지만 내가 한발 물러서면 상대방이 먼저 다가와 준다"며 자신만의 사춘기 대처법을 공개했다.

야노시호는 뒤늦게 귀가한 사랑이를 야단치는 대신, 딸이 사 온 선물을 함께 살펴보며 자연스럽게 분위기를 풀었다. 그는 "사춘기 딸을 대할 때 가장 중요한 건 상대를 존중하는 거라고 생각한다. 전부 YES 하기로 했다. 그편이 더 잘 풀리니까 마음이 편하다. 받아들이면 편하다"고 전했다.

식사 도중 야노시호는 조심스럽게 대화를 이어갔다. 그는 "우리가 집에서는 대화를 별로 안 하지 않냐. 사랑이는 밥 먹을 때 항상 휴대폰만 한다"며 "킥복싱은 왜 그만둔 거냐"고 물었다.

사랑이는 "하기 싫다"고 짧게 답했고, 가장 하고 싶은 것이 무엇이냐는 질문에도 "지금은 없다. 기다려달라. 지금은 모르겠다"고 말했다.

이에 야노시호는 "운동이라도 하는 게 좋지 않냐"며 "운동 꾸준히 안 하니까 피곤해지는 거다. 천천히라도 운동하자"고 계속 말을 건넸지만, 사랑이는 "운동 싫다. 안 할 거다. 너무 귀찮다"며 거듭 거절했다.

야노시호는 "사랑이와 대화를 하고 싶었다"며 사춘기를 맞은 딸과 마음을 나누는 일이 쉽지 않다고 솔직한 속내를 밝혔다.