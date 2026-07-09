'미코 출신' 유혜정, 운동선수와 결혼 7년만에 파경..."딸 초등 입학 때였다" (특종세상)

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[스포츠조선 김수현기자] 90년대 청춘스타 배우 유혜정이 이혼 후 딸과 함께 견뎌온 시간과 가족에 대한 깊은 애정을 털어놨다.

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9일 방송된 MBN '특종세상'에서는 매혹적인 외모와 통통 튀는 매력으로 사랑받았던 배우 유혜정의 근황이 공개됐다.

이날 유혜정은 이혼 후의 삶에 대해 솔직한 이야기를 전했다. 그는 "결혼의 끝이 다 똑같은 끝은 아니지 않냐. 서로 다른 그림으로 갔을 뿐이고, 지금은 그것도 하나의 추억"이라며 지난 시간을 담담하게 돌아봤다.

방송에서는 유혜정과 딸 서규원의 특별한 관계도 공개됐다. 유혜정은 "내 딸 서규원이다"라며 26세 딸을 소개했다. 과거 방송을 통해 엄마를 닮은 빼어난 외모로 화제를 모았던 서규원은 어느덧 어엿한 직장인이 되어 자신의 삶을 살아가고 있었다.

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유혜정은 "규원이가 나를 필요로 하면 무조건 달려간다"며 딸을 향한 변함없는 사랑을 드러냈다. 이에 딸 서규원은 "엄마는 한 번도 '안 된다'고 한 적이 없다"며 엄마에 대한 고마움을 전했다.

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이어 유혜정은 딸을 향한 자랑을 아끼지 않았다. 그는 "규원이는 늘 밝았다. 투정을 부리거나 엄마 말을 안 들은 적도 없고, 방문을 크게 닫은 적도 없다. 정말 순둥이처럼 커줬다"며 애정을 표현했다.

유혜정은 과거 결혼에 대해서도 회상했다. 그는 "그냥 서로 나이가 먹어가면서 '좋은 인연이다'라는 생각이 들어 결혼했다"고 당시를 떠올렸다.

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미인대회에서 1위를 차지하며 연예계에 데뷔한 유혜정은 이후 운동선수와의 결혼으로 큰 관심을 받았지만, 결혼 7년 만에 이혼 소식을 전해 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

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그는 "규원이가 초등학교 입학할 때였다"며 당시를 회상했다. 서른 중반의 나이에 친정어머니 집으로 들어가게 된 유혜정은 "저야 제 선택이지만 아무것도 모르는 아이가 힘들면 안 되지 않냐. 그래서 엄마, 아버지와 가족들이 많이 도와줬다"고 고마움을 전했다.

힘든 시간을 지나온 유혜정은 딸과 서로 의지하며 새로운 삶을 만들어가고 있었다. 이날 방송은 변함없는 모성애와 가족의 의미를 다시 한번 느끼게 했다.

shyun@sportschosun.com