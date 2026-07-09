진재영, 지네에 물려 '이빨 자국' 선명…"종아리가 땡땡 부어 터질 듯"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진재영이 지네에게 물려 종아리가 심하게 붓는 아찔한 사고를 당한 근황을 공개했다.

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진재영은 9일 자신의 SNS에 "살다살다 별일이 다 있네. 삶은 때로 너무나 시트콤인 거지"라며 지네에게 물린 사연을 전했다.

그는 "마당에 앉아 있다가 갑자기 따가워서 봤더니 지네한테 물렸다. 톡 쏘는 통증과 함께 이빨 자국 두 개가 생기고 부어오르기 시작했다. 이게 무슨 일이냐"고 황당한 심경을 털어놨다.

함께 공개한 사진에는 지네에게 물린 직후 진재영의 종아리 모습이 담겼다.

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종아리에는 선명한 이빨 자국이 남아 있었고, 한눈에 봐도 심하게 부어오른 모습이 보는 이들을 놀라게 했다.

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진재영은 곧바로 병원을 찾아 치료를 받았다.

그는 "병원에 가서 항생제 주사를 맞고 약도 처방받았다"며 "그런데 병원에서 오늘만 지네에 물린 사람이 여러 명 왔다고 하더라"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 "자나깨나 지네 조심! 너무 어이가 없어서 웃음만 나온다"며 "빨리 나으려면 얼음찜질이 살길이라며 열심히 찜질 중"이라고 전하며 팬들에게도 각별한 주의를 당부했다.

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게시물을 접한 팬들은 "종아리가 너무 많이 부었다", "지네 독이 무섭다. 빨리 쾌차하시길 바란다", "얼음찜질 잘하시고 얼른 회복하세요" 등 걱정 어린 반응을 보였다.

한편 진재영은 2010년 4세 연하 프로골퍼 진정식과 결혼했으며 현재 제주에서 생활하고 있다.

narusi@sportschosun.com