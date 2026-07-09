강민경, 8년 살던 집 떠난다 "1년 전부터 이사 준비, 용산 매물 다 보러 다녀"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강민경이 이사를 확정하고, 그동안 사용했던 물건들을 기부 플리마켓으로 정리하겠다는 계획을 밝혔다.

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9일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '갑작스럽게 이사를 하게 됐어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강민경은 "이사를 가게 됐다"며 "이 집에 오면서부터 유튜브를 시작하고 브이로그를 시작했으니까 거의 8~9년 살았다"고 말문을 열었다.

이어 "다사다난한 일상을 보냈던 거 같은데 이사 간다는 게 아직 실감이 안 나긴 한다. 돌이켜 보면 좋은 일이 훨씬 더 많았던 거 같다"며 "내 인생의 변곡점이 되어준 건 확실한 거 같다"고 오랜 시간을 함께한 집에 대한 애정을 드러냈다.

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1년 전부터 이사를 계획했다는 강민경은 "집을 정말 많이 보러 다녔다. 용산에 있는 모든 매물은 다 본 거 같다. 마음에 쏙 드는 집이 없어서 '그냥 이 집에서 더 살아야겠다'라고 포기 상태로 마음 접고 있는데 갑자기 부동산 사장님한테 연락이 왔다"고 설명했다.

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그는 "아무 생각 없이 별 욕심 없이 가서 집을 봤는데 너무 마음에 들었다. 그날로 바로 '이 집 할게요'라고 결정하고 어제 최종적으로 모든 서류 정리하고 잔금 치르고 이사가 확정됐다"고 새집을 계약하게 된 과정을 전했다.

새집에 대해서는 "집이 깨끗하긴 한데 그래도 내 생활 환경에 맞게 살짝 고치긴 해야할 것 같다"며 "화장실, 부엌 크게 두 스팟 정도를 리모델링하게 될 것 같다"고 말했다. 이어 "이사 가는 집이 구조가 특이해서 물건을 많이 넣을 수 없는 구조다. 지금 집보다 좁다"고 덧붙였다.

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강민경은 "이 집에서 좋은 일, 좋은 기운을 많이 얻어서 좋은 에너지로 이 집에서의 기록을 마무리하고 싶어서 고민하다가 큰 공간을 빌려서 바자회를 열고 여태까지 모았던 조명, 의자, 테이블, 잔 등 플리마켓을 통해 수익금 전액을 기부하는 형태로 진행해 보고 싶다"며 "생각만 해놨는데 쾌적하게 볼 수 있는 공간도 필요할 것이고 과정들은 좀 더 공부를 해봐야 할 것 같다"고 말했다.