경수진, 김대호와 '사적 만남' 인정…"삼겹살에 소주 한잔했다"('홈즈')

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 경수진이 방송인 김대호와 사적으로 만나 술자리를 가진 적이 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 양세형, 김대호, 경수진과 함께 강원도 영월로 떠나 다양한 '세컨드 하우스'를 임장했다.

이날 이날 김대호는 직접 경수진을 소개하며 "저랑 개인적으로 친하다"고 자신 있게 말했다. 하지만 출연진들은 믿기 어렵다는 반응을 보이며 경수진에게 사실 여부를 물었다.

이에 경수진은 "오빠랑 프로그램을 정말 많이 같이 했다"고 답했고, 이어 "사적으로도 만난 적이 있다. 삼겹살에 소주 한잔했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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특히 그는 개그맨 임우일까지 셋이 함께한 자리였다고 설명했다.

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그러자 출연진들이 아쉬워하자 김대호는 "근데 그 형은 필요 없으니까"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

이날 경수진은 '구해줘! 홈즈'와의 특별한 인연도 공개했다.

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그는 "집을 구하던 시기에 방송에서 본 매물이 너무 마음에 들었다. '내가 들어가면 제일 잘 살 것 같다'는 생각이 들었는데, 시간이 지나 같은 구조의 건너편 집을 계약했다"고 밝혔다.

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현재는 이사를 해 다른 집에서 생활 중이라고 덧붙였다.

또 경수진은 취미 생활을 위해 충남 보령에 아지트를 마련했다고 고백했다. 그는 "낚시와 캠핑을 좋아해서 재작년에 보령에 아지트를 구했다"고 말했다.

이를 들은 김대호는 "난 갔다 왔어"라며 친분을 다시 한번 과시했고, 경수진 역시 자연스럽게 고개를 끄덕이며 두 사람의 가까운 관계를 인증했다.

narusi@sportschosun.com