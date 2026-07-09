한고은, 120부작 드라마 촬영 강행군에 수척.."없는 살에 3kg 빠져" 남편 걱정

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[스포츠조선 조윤선 기자] 드라마 촬영으로 3kg이 빠질 만큼 지친 한고은이 남편 신영수의 정성 가득한 보양식 한 상에 감동했다.

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9일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '드라마 촬영으로 3kg 빠진 한고은을 위해 남편이 준비한 보양 풀코스 (장어솥밥·초계국수)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한고은은 "사실 요즘 드라마 촬영이 한창이라 좀 바쁘다. 어느덧 벌써 여름이 푹 익었다"며 "한층 더워졌고 그래서 몸보신이 필요할 때가 온 것 같다"고 말했다.

이어 "드라마 스케줄에 쫓기다 보니까 사람이 예민해진다. 잘 못 먹고 잠도 부족한데 오래간만에 맞는 휴일에 신랑이 몸보신해 준다고 한다"며 "내게 한 상을 차려주겠다고 해서 오늘은 마님 모드"라며 웃었다.

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이에 신영수는 "오늘 셰프의 마음으로 손님을 모신다는 생각으로 여보를 위해 음식을 준비하겠다"며 자신감을 드러냈다. 한고은이 "한 상 받을 거다. 오늘 아무것도 안 할 거다"라고 하자, 신영수는 "진짜 자신 있다. 아무것도 하지 마라"라며 큰소리쳤다.

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한고은은 살이 많이 빠진 것 같다는 제작진의 말에 "살이 좀 빠지기는 했다. 의도하지는 않았지만 일에 치여서 3kg 정도 빠졌다"고 털어놨다. 이를 들은 신영수는 "없는 살에 3kg이 빠졌으니"라며 안쓰러워했다.

그러나 한고은은 "좋은 것도 있다. 살 빠지니까 허리 아픈 게 덜하다. 그게 참 아이러니하다"고 말했다. 이어 "일일드라마를 찍고 있는데 120부작으로 달리고 있다. 엄청 소리 지르는 장면들이 있어서 너무 힘들다. 매일매일 진짜 이러다 죽을 수 있겠다 싶어서 뒷목 잡는다. 그래서 오늘 보양이 필요하다"고 밝혔다.

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장어 솥밥과 초계국수를 준비했다는 신영수는 "피부 미용에도 좋고 만병통치약이다. 먹으면 벌떡 일어나고 젊어지고 난리 나는 음식"이라고 설명했다. 이에 '4살 연상'인 한고은은 "내가 늙었다는 거냐"고 발끈했고, 신영수는 "그건 아닌데 신생아는 아니니까"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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결혼 11년 만에 처음으로 남편이 직접 밥을 한다는 한고은의 말에 신영수는 "하면 한다"며 진땀을 흘렸다. 어설프지만 남편이 정성을 담아 완성한 음식을 맛본 한고은은 "진짜 기운이 없었는데 힘이 불끈 났다. 11년 산 보람이 있다"며 만족감을 드러냈다.

신영수는 "누가 요리해 주거나 밥해주면 감사하게 먹었으면 좋겠다. 아내는 보양이 됐지만 나는 완전히 털린 기분"이라며 "그래도 마음은 되게 좋고 행복하다"며 뿌듯한 소감을 전했다.