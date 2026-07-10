문채원, ♥'8일간' 꿈같은 신혼여행 떠난다…파리 거쳐 포르투갈로

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문채원이 결혼 후 떠나는 7박 8일간의 신혼여행 일정을 공개하며 설렘을 전했다.

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프랑스 파리를 거쳐 포르투갈로 향하는 여행 계획은 물론, 기록적인 폭염에 대비한 현실적인 짐 싸기까지 공개해 눈길을 끌었다.

9일 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에는 '(광고X) 스트레스 없는 ISF'J' 문채원의 테토녀식 신혼여행 짐 싸기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 문채원은 출국을 하루 앞두고 여행 준비에 한창인 모습을 공개했다.

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그는 "내일 아침 일찍 비행기를 타야 하는데 아직 짐도 다 못 쌌다"며 캐리어를 펼쳐놓고 본격적인 짐 싸기에 나섰다.

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이어 신혼여행 일정도 직접 밝혔다. 문채원은 "한 일주일, 8일 정도 간다. 프랑스 파리에 잠깐 들렸다가 포르투갈로 넘어간다"며 유럽으로 떠나는 신혼여행 계획을 전했다.

특히 그는 파리의 무더운 날씨를 가장 큰 변수로 꼽았다. 문채원은 "파리가 40도가 넘는다고 하더라. 또 외관 미관을 보존하기 위해 에어컨을 설치하지 못하는 건물도 많다고 들었다"며 "최대한 시원한 옷들 위주로 챙겨보려고 한다"고 말했다.

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이에 문채원은 반팔 티셔츠와 가벼운 의상, 휴양지 분위기에 어울리는 컬러풀한 가방 등을 하나씩 캐리어에 담으며 실용적인 여행 준비를 이어갔다. 편안함을 최우선으로 한 여행 스타일도 엿볼 수 있었다.

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한편 문채원은 지난달 28일 서울 모처에서 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 결혼 후 처음 공개한 신혼여행 준비 과정에 팬들은 "행복하게 잘 다녀오길 바란다", "보기만 해도 설렌다" 등의 축하를 보내고 있다.

narusi@sportschosun.com