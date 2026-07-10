엄지원, 이사 앞두고 '억' 소리 나는 쇼핑…"식탁+가구만 1억6000만 원"

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[스포츠조선 김준석 기자] 엄지원이 새집 이사를 앞두고 인테리어 쇼핑에 나섰다가 억대 가격의 명품 가구와 조명을 둘러보며 솔직한 반응을 쏟아냈다.

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9일 유튜브 채널 '엄지원'에는 '저 이사합니다.. 새집에 함께 할 가구쇼핑 같이 할까요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 엄지원은 "이사를 하게 돼서 요즘 스케줄 중간중간 계속 가구를 보고 있다"며 새집을 꾸미기 위한 본격적인 인테리어 쇼핑에 나섰다.

쇼룸을 둘러보던 그는 소파와 식탁 등 다양한 가구를 직접 체험하며 감탄을 연발했다.

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특히 몸을 깊숙이 감싸는 소파에 앉은 뒤에는 "일어날 수가 없어. 진짜 편하다", "어떻게 헤어나올 수가 없어"라며 만족감을 감추지 못했다.

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하지만 가격표를 확인한 순간 현실적인 반응도 이어졌다. 식탁과 의자를 둘러본 엄지원은 "지금 여기서 식탁 사고 이 식탁 사잖아? 그러면 1억6000만 원"이라며 놀라워했고, 함께한 일행 역시 입을 다물지 못했다.

또 다른 소파를 본 뒤에는 "비키(반려견)가 진짜 좋아하겠다"며 새집에서의 모습을 상상하는가 하면, 데이베드 형태의 소파에는 "색깔이 진짜 고급스럽다. 지금 내 마음속 1순위는 이거인 것 같다"고 말했다.

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조명에도 남다른 관심을 보였다. 엄지원은 평소 눈여겨봤던 '아티초크' 조명을 소개하며 "루이스 폴센 제품인데 정말 사고 싶은 등"이라고 말했다.

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이어 "가격이 엄청날 걸. 자동차 한 대 값일 걸"이라며 쉽게 결정할 수 없는 가격에 웃음을 터뜨렸다.

고가의 디자인 가구를 둘러보던 그는 "가구 가격 보면 다 눈물 나는 거 알지?"라며 공감을 유도했다. 그러면서도 "안 사더라도 이런 걸 계속 보다 보면 영감을 얻는다"고 자신의 인테리어 철학을 전했다.

엄지원은 "가구는 옷처럼 시즌마다 바꿀 수 있는 게 아니기 때문에 확실히 취향이 있는 걸 사야 한다"고 강조했다.

이어 "리셀 가치가 좋은 디자인 가구를 사거나, 아니면 이케아처럼 실용적인 제품을 사도 된다"고 자신만의 기준을 밝혔다.

특히 "많이 보다 보면 눈이 높아지는 게 아니라 내가 어떤 스타일을 좋아하는지 알게 된다"며 "새로 가는 집은 조금 유럽 느낌으로 꾸미고 싶다"고 새로운 집에 대한 로망도 공개했다.

쇼핑을 마친 엄지원은 "오늘 너무 재밌었지만 약간 슬프다. 아름다운 걸 보는 건 정말 즐겁지만 시간과 품이 많이 드는 일인 것 같다"며 웃었다. 이어 "인테리어 정보가 있으면 많이 알려 달라. 앞으로도 예쁜 집을 만들어가는 과정을 보여드리겠다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com