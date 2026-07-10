'전진♥' 류이서, 알고보니 '쇼핑중독'이었다..."에르메스 느낌" 쇼핑템 추천

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 '쇼핑 마니아'다운 면모를 드러내며 직접 사용해 본 가성비 아이템과 쇼핑 노하우를 공개했다.

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9일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '쇼핑중독 류이서가 테무에서 찾은 초고퀄리티 가성비 인생템 TOP10'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 류이서는 "테무에서 여러 가지를 주문해 봤다. 정말 추천하고 싶은 제품도 있고, 후기와 달라 실망한 제품도 있었다"며 "직접 구매한 제품들을 솔직하게 소개해 드리겠다"고 말했다.

가장 먼저 공개한 아이템은 반려견을 위한 쿨링 담요였다. 류이서는 "아이들이 그냥은 잘 안 눕고 이런 걸 깔아줘야 눕는다"며 반려견을 향한 애정을 드러냈다.

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이어 선캡과 머리띠로 활용할 수 있는 다용도 아이템도 소개했다. 해당 제품의 가격은 약 900원으로, 류이서는 "테무 안에서도 판매자마다 가격이 다르다. 꼭 비교해 보고 가장 저렴한 곳에서 구매하는 걸 추천한다"고 쇼핑 팁을 전했다.

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남편 전진을 위한 CD 플레이어도 공개했다. 류이서는 "이건 꼭 보여드리고 싶었다"며 "남편 CD가 집에 없어서 중고로 구입했다. 신화 앨범은 있는데 솔로 앨범이 없더라"고 설명했다.

이어 전진의 솔로 앨범 재킷을 살펴보던 그는 상의를 탈의한 사진을 보고 "왜 이렇게 옷을 벗어재꼈냐. 어머, 어머"라며 웃음을 터뜨려 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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또 가방에 간편하게 넣고 다닐 수 있는 가죽 미니 티슈 파우치도 추천했다. 다양한 색상을 소개한 류이서는 갈색 제품을 가리키며 "에르메스 느낌이 난다"고 만족감을 드러냈다.

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영상 말미에서 류이서는 "테무 제품을 직접 구매해 보니 의외로 만족스러운 제품이 많아서 놀랐다"며 "앞으로도 추천할 만한 제품이 있으면 직접 구매해 솔직하게 소개해 드리겠다. 좋은 제품이 있으면 추천도 많이 해 달라. 저도 직접 사서 사용해 보겠다"고 밝혔다.

한편 전진은 2020년 승무원 출신 류이서와 결혼했다. 최근 류이서는 43세에 임신을 준비 중이라고 밝히며 많은 응원을 받았다. 산부인과 정밀검사를 받은 뒤 현재 시험관 시술을 진행 중인 것으로 알려졌으며, 부부는 새로운 가족을 맞이하기 위한 준비를 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com