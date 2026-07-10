'비연예인♥' 문채원, 신혼여행지 파리 40도 폭염에 화들짝.."에어컨 없어, 얇은 옷 챙겨야"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 문채원이 프랑스 파리 신혼여행을 앞두고 살인적인 폭염에 대비해 짐을 꾸렸다.

Advertisement

9일 문채원의 유튜브 채널에는 '스트레스 없는 ISF'J' 문채원의 테토녀식 신혼여행 짐 싸기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

문채원은 촬영일 기준, 다음날 신혼여행을 떠난다면서 "근데 짐을 하나도 안 챙겼다. 심지어 캐리어도 지금 꺼냈다"라고 말했다.

이어 "7박 8일 일정으로 간다. 프랑스 파리에 잠깐 들렀다가 포르투갈로 넘어간다. 근데 파리가 사십몇 도라고 한다. 건물 외관의 미관을 유지하기 위해 에어컨 설치를 못하게 하는 건물이 많다고 한다"라며 뜻밖의 파리 폭염 이슈에 당황했다. 실제 최근 프랑스는 에어컨 없이 폭염을 견디다가 사망자가 급증, 사흘간 평년대비 1000명이 더 숨진 것으로 알려졌다. 살인적인 폭염에 파리 장례식장도 마비된 상황.

Advertisement

문채원은 "그래서 최대한 시원한 옷들로 준비하겠다"라며 반팔 티셔츠 여러 벌, 샌들 여러 켤레를 캐리어에 담았다.

Advertisement

한편 문채원은 지난 6월 28일 비연예인과 결혼식을 올렸다.

joyjoy90@sportschosun.com