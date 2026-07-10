'넷째 임신' 김동현, '놀토' 벌칙 분장에 현타.."어떻게 일하는지 애가 알아야"

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[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 김동현이 아이 넷 가장으로서의 책임감과 고충을 드러냈다.

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9일 김동현의 유튜브 채널에는 '학교 가기 싫다는 첫째, 아빠 김동현의 훈육 (+호머 심슨 분장)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김동현은 첫째 단우 군이 학교에 가기 싫어 떼를 썼다면서 "단우가 '아빠는 일해도 중간에 쉬잖아'라고 하길래, '아빠도 안 쉰다'라고 했다"라며 육아 고충을 전했다. 이어 "오늘은 ('놀라운 토요일'에서) 나랑 태연, 피오, 넉살이 심슨 가족으로 분장하는 날이다. 벌칙에 걸렸다. 아빠가 어떻게 일하는지 단우가 알아야 한다"라며 씁쓸해했다.

아내는 "나는 분장하는 걸 보면 '오빠가 너무 애쓴다'라는 생각이 드는데, 단우는 재밌어할지도 모른다"라며 웃었고, 김동현은 "내가 어떻게 일하는지 분장한 모습을 보면 (학교에 안 간다고) 떼쓰지 못할 것 같다"라고 덧붙였다.

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잠시후 김동현은 '놀라운 토요일' 녹화장에서 심슨 가족으로 분장을 하며 "단우야, 용돈 아껴 써"라고 말해 웃음을 안겼다. 분장을 지우는 건 더더욱 보통 일이 아니었다. 특히 김동현은 머리에 붙인 고무 분장을 제거할 때 얼굴을 가득 찡그리며 고통을 호소했다.

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한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 오는 10월 아내의 넷째 출산을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com