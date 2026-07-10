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'넷째 임신' 김동현, '놀토' 벌칙 분장에 현타.."어떻게 일하는지 애가 알아야"

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'넷째 임신' 김동현, '놀토' 벌칙 분장에 현타.."어떻게 일하는지 애가 알아야"

[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 김동현이 아이 넷 가장으로서의 책임감과 고충을 드러냈다.

9일 김동현의 유튜브 채널에는 '학교 가기 싫다는 첫째, 아빠 김동현의 훈육 (+호머 심슨 분장)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김동현은 첫째 단우 군이 학교에 가기 싫어 떼를 썼다면서 "단우가 '아빠는 일해도 중간에 쉬잖아'라고 하길래, '아빠도 안 쉰다'라고 했다"라며 육아 고충을 전했다. 이어 "오늘은 ('놀라운 토요일'에서) 나랑 태연, 피오, 넉살이 심슨 가족으로 분장하는 날이다. 벌칙에 걸렸다. 아빠가 어떻게 일하는지 단우가 알아야 한다"라며 씁쓸해했다.

'넷째 임신' 김동현, '놀토' 벌칙 분장에 현타.."어떻게 일하는지 애가 알아야"

아내는 "나는 분장하는 걸 보면 '오빠가 너무 애쓴다'라는 생각이 드는데, 단우는 재밌어할지도 모른다"라며 웃었고, 김동현은 "내가 어떻게 일하는지 분장한 모습을 보면 (학교에 안 간다고) 떼쓰지 못할 것 같다"라고 덧붙였다.

잠시후 김동현은 '놀라운 토요일' 녹화장에서 심슨 가족으로 분장을 하며 "단우야, 용돈 아껴 써"라고 말해 웃음을 안겼다. 분장을 지우는 건 더더욱 보통 일이 아니었다. 특히 김동현은 머리에 붙인 고무 분장을 제거할 때 얼굴을 가득 찡그리며 고통을 호소했다.

한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 오는 10월 아내의 넷째 출산을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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