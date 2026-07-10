김지훈, '바다의 블랙홀' 테트라포드 위 아찔 인증샷…팬들 "위험해요"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김지훈이 여름 휴가 사진을 공개한 가운데, 일부 팬들이 그의 촬영 장소를 두고 안전을 우려하는 반응을 보였다.

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김지훈은 지난 8일 자신의 SNS에 "탔네"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 바닷가에서 여유로운 시간을 보내는 김지훈의 모습이 담겼다. 그는 민소매 상의와 레드 컬러 반바지 차림으로 탄탄한 어깨와 근육질 팔을 드러내며 운동으로 다져진 몸매를 자랑했다. 특히 바다를 배경으로 테트라포드 위에 올라 포즈를 취한 사진도 공개돼 눈길을 끌었다.

이를 본 팬들은 "테트라포드는 위험하니 올라가지 마세요", "사진은 멋있지만 너무 아찔하다", "안전이 먼저" 등의 댓글을 남기며 걱정을 드러냈다.

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실제로 테트라포드는 파도의 충격을 줄이기 위해 설치된 콘크리트 구조물로 표면이 미끄럽고 구조물 사이 틈이 깊어 추락 사고가 자주 발생하는 장소다. 해양수산부는 테트라포드를 '바다의 블랙홀'이라고 부르며 접근 자제를 당부하고 있으며 일부 항만에서는 출입통제구역으로 지정돼 무단 출입 시 최대 100만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

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한편 김지훈은 오는 31일 공개되는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한다. 작품은 행복한 가정을 내세운 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 의사 부부가 예상치 못한 비밀로 얽히며 벌어지는 연쇄 추돌 코미디를 그린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com